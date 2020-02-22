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      Євросоюз не зміг ухвалити бюджет, в якому має виділити гроші Україні

      - Читать новость на русском
      Євросоюз провалив саміт щодо бюджету на 2021 – 2027 роки / edition.cnn.com

      Європейський Союз не зміг дійти згоди щодо бюджетної системи на 2021 – 2027 років. Перед цим Україна разом з Молдовою і Грузією просили збільшити у ній фінансування "Східного партнерства", членами якого вони є.

      ЄС не зміг дійти згоди через позицію так званої "економної четвірки", до якої входять Данія, Швеція, Нідерланди та Австрія. Вони наполягали, щоб бюджет не перевищував 1% ВВП Євросоюзу, повідомляє BBC.

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      У цей же час так звані країни-бенефіціари хотіли більшого бюджету ніж початкова пропозиція у 1,074% ВВП – 1 трильйон 90 мільярдів євро. До списку таких представників ЄС входять 17 країн, серед яких, зокрема, сусіди України – Польща, Словаччина, Румунія та Угорщина.

      Згодом голова Європейської ради Шарль Мішель пропонував компромісний варіант про витрати на рівні 1,069% ВВП, але його не підтримали ні "економіна четвірка", ні "бенефіціари".

      Що таке "бенефіціари" ЄС?Країни-бенефіціари Євросоюзу відрізняються тим, що вони регулярно сплачують Європейському Союзу менше, ніж сама спілка вкладає у них. Таким чином вони фактично є вигодоотримувачами від членства в ЄС.

      Таких країн загалом 17 – Болгарія, Чехія, Естонія, Греція, Іспанія, Латвія, Литва, Люксембург, Угорщина, Мальта, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Кіпр і Хорватія.

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      Те, як саме витрачати бюджет, стало ще однією темою для розбіжностей між країнами-членами Європейського Союзу. Зокрема, "економна четвірка" хоче витрачати більше грошей на боротбу з міграційною кризою.

      У цьому контексті Євросоюз планує створити постійний корпус охорони кордонів і берегової лінії. Фактично мовиться про спільну прикордонну службу країн-членів Європейського Союзу.

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      Крім того, "економна четвірка" виступає за інвестиції Євросоюзу у діджиталізацію, боротьбу зі змінами клімату. Натомість країни Східної і Південної Європи наполягають на вкладанні грошей у бідні регіони та підтримку фермерів.

      Що про збільшення фінансової підтримки просила Україна?Україна, Молдова і Грузія спільно попросили у Євросоюзу збільшити фінансування "Східного партнерства" у бюджеті на 2021 – 2027 роки. Вони просили врахувати масштаби і амбітність реформ на шлаху євроінтеграції держав.

      Цілком імовірно, що розміри підтримки "Східного партнерства" напряму залежатимуть від суми бюджетної стратегії, на якій зійдуться члени Євросоюзу.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Європа ВВП Гроші Євросоюз
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