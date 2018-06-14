Євросоюз підтвердив введення мит у відповідь на дії США

Країни Європейського союзу одноголосно підтримали введення імпортних мит на продукцію виготовлену в США.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що країни-члени Євросоюзу обговорили та погодили запровадження імпортних мит на загальну суму 3,3 мільярди доларів. Товари, що виготовлені в США та будуть обкладатися митом – мотоцикли, джинси та алкогольні напої.

Нагадаємо, на початку червня в США були введені тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Канади, Мексики та ЄС. Канадський уряд згодом підготував низку контр-заходів у відповідь на дії США.

Таким чином узгоджені мита на імпортні товари виготовлені в США є контрзаходом Євросоюзу на дії США щодо введення тарифів на сталь та алюміній.

Рішення США щодо тарифів на сталь та алюміній не залишає Євросоюзу жодного іншого виходу, окрім як запровадити контр-заходи,

– заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Нова митна політика може почати діяти вже з липня.

Додамо, що введені 31 травня ставки на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, Канади та Мексики складають 25 відсотків та 10 відсотків відповідно.