Євросоюз продовжить відтермінування Brexit до 2020 року, – ЗМІ

У Брюсселі готові піти на зустріч Великобританії і продовжити відтермінування по Brexit на тривалий час в обмін на суворе дотримання поставлених умов.

За попередніми даними, Євросоюз погодиться перенести дату виходу Великобританії на січень або квітень 2020 року, повідомляє Financial Times.

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До цього прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляла про намір знову попросити ЄС про відтермінування. За даними місцевих ЗМІ, вона збирається провести четверте голосування за своїм проектом угоди щодо Brexit, який в минулому вже тричі відкинули.

Так, у понеділок після оголошення підсумків голосування щодо усіх чотирьох пропозицій, які були відібрані спікером Палати громад Джоном Беркоу, стало відомо про те, що депутати британського парламенту відкинули всі альтернативи проектів угоди з Євросоюзом щодо умови Brexit.

Що треба знати про Brexit?Це вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.

Чому Британія так довго не може вийти з ЄС?

Уряду та парламенту Британії не сподобались умови виходу з ЄС, про які домовилась прем'єрка Мей з Європарламентом. Тож вони відхилили першу угоду щодо Brexit. Після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ. Тож виникло питання про вихід Британії з ЄС без угоди. Та в такому разі на голови британців дуже швидко б обвалилися проблеми експорту до країн ЄС, руху фінансів, перетину кордону з ЄС, умов перебування там британських громадян тощо.

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