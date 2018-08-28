Євросоюз різко відреагував на погрози Трампа щодо мита на автомобілі

У Євросоюзі відреагували на погрози президента США Дональда Трампа запровадити мита на імпорт європейських автомобілів та закликали повернутися до конструктивних переговорів з питань торгівлі.

Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Даніель Росаріо на брифінгу 28 серпня у Брюсселі, передає "Інтерфакс".

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Ми продовжуємо базуватися на спільній заяві президентів США та Єврокомісії від 25 липня. Ця заява є результатом складних торговельних переговорів. Відповідно до неї, ми очікуємо на торговельну співпрацю, яка є несумісною з погрозами,

– повідомив Росаріо.

Представник Єврокомісії наголосив, що у разі запровадження американською стороною додаткових мит на європейські товари, ЄС буде готовим "негайно відреагувати".

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що попри обіцянку не вводити нові тарифи може запровадити для авто з ЄС 25-відсотковий податок.