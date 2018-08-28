17:27
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 14°C
  • середа
    23°C 16°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Євросоюз різко відреагував на погрози Трампа щодо мита на автомобілі

494 Читать новость на русском
Євросоюз закликав Трампа припинити погрожувати новими митами
Євросоюз закликав Трампа припинити погрожувати новими митами / Фото з відкритих джерел

У Євросоюзі відреагували на погрози президента США Дональда Трампа запровадити мита на імпорт європейських автомобілів та закликали повернутися до конструктивних переговорів з питань торгівлі.

Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Даніель Росаріо на брифінгу 28 серпня у Брюсселі, передає "Інтерфакс".

Читайте також: Трамп вважає, що "виконав велику роботу" та тому американці стануть бідними без нього

Ми продовжуємо базуватися на спільній заяві президентів США та Єврокомісії від 25 липня. Ця заява є результатом складних торговельних переговорів. Відповідно до неї, ми очікуємо на торговельну співпрацю, яка є несумісною з погрозами,
– повідомив Росаріо.

Представник Єврокомісії наголосив, що у разі запровадження американською стороною додаткових мит на європейські товари, ЄС буде готовим "негайно відреагувати".

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що попри обіцянку не вводити нові тарифи може запровадити для авто з ЄС 25-відсотковий податок.

Теги: Новини США Євросоюз Новини політики Дональд Трамп Новини України мито
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Російські маніпуляції: навіщо Кремль повідомив про скасування виборів на окупованих територіях
сьогодні, 17:01 Російські маніпуляції: навіщо Кремль повідомив про скасування виборів на окупованих територіях
Дмитро Снєгирьов
У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка
сьогодні, 16:05 У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка
25400
Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
сьогодні, 15:10 Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
Семен Кабакаєв
"Ми просто пішли на прорив": історія українського воїна, від якої перехоплює дух
сьогодні, 14:02 "Ми просто пішли на прорив": історія українського воїна, від якої перехоплює дух
Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
сьогодні, 12:01 Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
Олексій Чибісов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Коноплянка: Мені ситуація у "Севільї" незрозуміла, трансферне вікно ще відкрите
 21 серпня 2016 , 23:01
Хорватія – Україна: ФФУ показала, як виглядає стадіон у Загребі
 11 березня 2017 , 15:23
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук