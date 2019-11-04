Євросоюз та ЄБРР виділяють гранти для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні

На покращення свого бізнесу підприємці можуть отримати грант у розмірі від 75 до 90% від вартості проєкту, в залежності від того, хто виступить консультантом компанії.

Представники малого та середнього бізнесу (МСБ) можуть отримати гранти для розвитку від Європейського Союзу в рамках ініціативи EU4Business, яку в Україні частково імплементує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Відповідні програми для українських підприємців презентував представник ЄБРР Тимур Халілов на інвестиційному форумі RE:think. Invest in Ukraine в Маріуполі.

Як розповів Т. Халілов, суть програм полягає в тому, що ЄБРР допомагає вже існуючому бізнесу проаналізувати свою діяльність, і там, де можна, її покращити.

На покращення свого бізнесу підприємці можуть отримати грант у розмірі від 75 до 90% від вартості проєкту, в залежності від того, хто виступить консультантом компанії.

Для роботи над проєктом ми залучаємо консультанта, який допоможе трансформувати бізнес. Це може бути український консультант або міжнародний експерт-практик, що має підтверджений досвід не менше 15 років роботи на аналогічному ринку. У проєктах, де консультант – представник закордонної компанії, сума грантових виплат сягає 90%,

– пояснив принцип виділення коштів Т. Халілов.

Також він повідомив, що ЄБРР пропонує кредитування для українського бізнесу. За словами аналітика, завдяки підтримці грантовій підтримці ЄББР малому і середньому бізнесу на консалтингові проєкти з 2010 вже реалізовано понад 1000 проєктів.

В якості прикладу він навів мережу магазинів Му Play. До початку роботи з ЄБРР вона мала іншу назву і працювала по всій країні. Однак консультанти порадили мережі провести повний ребрендинг – компанія змінила назву, зовнішній вигляд та модель позиціонування. Також для неї було розроблено нову стратегію розвитку.

Як результат, за рік після завершення проєкту компанія на 17% збільшила обіг, та на 14% – кількість персоналу. Це доволі великі відсотки як для компанії, яка не є стартапом. Такому поштовху у розвитку сприяло саме залучення коректних інструментів для роботи,

– відмітив Т. Халілов.

Загалом, за даними ЄБРР 65% українських компаній відзначили зростання обігу в середньому на 80%. Також вони сформували більше 6,5 тис. нових робочих місць та залучили понад 81 млн євро зовнішніх інвестицій.

Нагадаємо, в 2016 році між ЄС і ЄБРР було підписано угоду, в рамках якої було виділено 40 млн євро на консультаційну, навчальну, інформаційну та іншу підтримку малого та середнього бізнесу. Цього року у ЄБРР запланували і вже реалізують 160 консалтингових проєктів.