Євросоюз відмовився від імпорту українських фруктів та овочів

Із 1 вересня 2019 року імпортери фруктів та овочів Євросоюзу відмовляються купувати українську продукцію. Все через набрання чинності директиви 2019/523, яку ухвалили ще 21 березня 2019 року.

Директива передбачає, що країни, що не входять до Євросоюзу зобов’язані офіційно оголосити про відсутність у них випадків виявлення певних карантинних організмів, пише Українська плодоовочева асоціація.

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Йдеться про: Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Neoleucinodes elegantalis (Guenée) та Tephritidae (non-European)".

Тобто директива передбачає посилення заходів захисту ЄС від шкідливих карантинних організмів і стосується поставок яблук, груш, томатів, баклажанів, перцю і деяких інших видів продукції.

В Україні раніше не було випадків виявлення цих організмів. Держпродспоживслужба уже офіційно запропонувала Європейській Комісії ухвалити рішення про безперешкодний імпорт цих товарів. Однак офіційної відповіді від Єврокомісії поки не надійшло. Це означає, що постачати ці товари не можна.

В Асоціації підтвердили, що уже декілька експортерів і виробників отримали підтвердження про те, що українські яблука і томати з 1 вересня не відправляються до ЄС.

Тим часом українські виробники намагаються самостійно вирішити цю проблему за власні кошти. Виробники сподіваються, що зможуть розблокувати експорт ще до середини вересня, бо раніше вже мали схожі проблеми.

Якщо ж поставки не будуть розблоковані, то ймовірні втрати наших виробників яблука в новому сезоні можуть становити близько 4-5 мільйонів доларів – це близько 15% всієї експортної виручки.

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