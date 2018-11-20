Євросоюз запустив проект європейської школи розвідки

Міністри оборони країн Європейського Союзу прийняли рішення про запуск 17 нових проектів у сфері безпеки, які спрямовані, як на створення нових видів озброєнь, так і на підготовку кадрів, у тому числі в галузі розвідки, командування і контролю, а також кібербезпеки.

Про це повідомила прес-служба Ради ЄС.

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На засіданні Ради ЄС у Брюсселі міністри затвердили 17 нових проектів у рамках програми Постійного структурованого співробітництва ЄС у сферах безпеки і оборони (PESCO),

– йдеться у документі.

Серед низки проектів – створення нових систем управління артилерією, модернізація бойових вертольотів, створення безпілотних підводних апаратів, систем захисту від дронів.

П'ять з 17 проектів спрямовані на підвищення кваліфікації європейських фахівців у сфері оборони і безпеки, а також командного складу для місій Євросоюзу. Серед усього створення Спільної розвідувальної школи ЄС (Joint EU Intelligence School, JEIS), яка "забезпечить навчання і тренування військового і цивільного персоналу держав ЄС і НАТО у розвідувальних дисциплінах". Провідними країнами цього проекту стануть Греція та Кіпр.

Що таке PESCO?Програма, що була запущена у грудні 2017 року. Метою програми є реалізація серії проектів з розвитку власних військових можливостей Євросоюзу, які повинні доповнювати потенціал НАТО.