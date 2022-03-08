Про це повідомив освітянин Віктор Громовий. Саме він зустрів британського медика в центрі Львова.
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Чоловік розповів, що вже проїхав 3500 кілометрів, але його головна ціль – Київ.
Медик сказав, що приїхав із Лондона, їде до Києва рятувати людей. Ну як вони (росіяни, – ред) можуть нас перемогти зі своїми демотивованими "зєльонимі недочєловєчкамі"?! Сюди ж тепер прибувають пасіонарні особистості з усього світу,
– написав Віктор Громовий.
Додамо, що одним із таких добровольців став снайпер "Валі", який прибув до України з Канади. Раніше він відстрілював терористів, а тепер шукатиме прицілом росіян. "Валі" відгукнувся на заклик Зеленського до іноземців приєднатися до опору проти окупантів.
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