Про це повідомив освітянин Віктор Громовий. Саме він зустрів британського медика в центрі Львова.

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Чоловік розповів, що вже проїхав 3500 кілометрів, але його головна ціль – Київ.

Медик сказав, що приїхав із Лондона, їде до Києва рятувати людей. Ну як вони (росіяни, – ред) можуть нас перемогти зі своїми демотивованими "зєльонимі недочєловєчкамі"?! Сюди ж тепер прибувають пасіонарні особистості з усього світу,

– написав Віктор Громовий.



Додамо, що одним із таких добровольців став снайпер "Валі", який прибув до України з Канади. Раніше він відстрілював терористів, а тепер шукатиме прицілом росіян. "Валі" відгукнувся на заклик Зеленського до іноземців приєднатися до опору проти окупантів.

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