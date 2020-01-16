Їду з дружиною, вам пи**ець: яскраві уривки листування Луценка з людиною адвоката Трампа
Комітет з розвідки Палати представників США опублікував листування людини Джуліані Льва Парнаса з українськими та американськими політиками і бізнесменами. Серед них – колишній генпрокурор Юрій Луценко та олігарх Ігор Коломойський.
Текст найкурйозніших моментів з листування йде в хронологічному порядку з авторською пунктуацією і написанням, повідомляє Liga.net
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Бізнесмен Лев Парнас, якого затримали в США, партнер Рудольфа Джуліані – адвоката Дональда Трампа. Окрім Луценка, Парнас переписувався із керівником СБУ Іваном Бакановим, помічниками президента України Сергієм Шефіром та Андрієм Єрмаком.
Листування оприлюднила Палата представників США в рамках розслідування справи про імпічмент Дональда Трампа. Парнас домагався посередництва перших осіб української влади в інтересах виборчої кампанії нинішнього президента США.
5 лютого 2019
Луценко: Найцікавіше, що я їм раз 10 пояснював, що справа "Бурісми" про манілондерінг (відмивання грошей) пішла в набу. І що моя справа про несплату податків "Бурісмою" не закрита, а завершена виплатою рекордної суми в укр бюджет. Просто виродки
Парнас: Що ти хочеш демократи. Як глава республіканської партії України ти повинен краще за всіх це зрозуміти.
13 березня
Луценко: Вибач, але все це просто за**бало. Я не отримав візиту. Мій Перший не отримав них**ра. Я готовий взути вашого конкурента. Але ти хочеш ще більшого. Ми всі. Ви - потім. Це не чесно.
Парнас: Юра, дорогий!!! Давай завтра на свіжу голову поговоримо!!!
20 березня
Парнас: Юра, вітаю!!! Сьогодні ти став політичним діячем Світового Рівня!!! Слава Україні!!!
21 березня
Луценко: Ну що мене взувають заявою Держдепу про те, що я брешу. Питається на**й мені ці пригоди, особливо за 10 днів до виборів? Причому в Держдепі кажуть що мої заяви йдуть на користь корупціонерам. Охри**нна допомогу Україні.
Парнас: Дай мені 30-45 хвилин я тобі передзвоню у мене є хороші новини.
Луценко: Держдеп заявляє, що я брешу !! Я є**в такі результати.
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28 березня.
Парнас: Юра мене просили особисто тобі передати що Америка тебе підтримує і в образу не дасть як би не виглядало зараз це скоро все обернеться і буде в правильних руслах. Щоб ти знав про тебе тут розмовляють як про справжнього героя України.
Луценко: У мене є роздруківка платежів burisma на Seneca. На пару млн.
Парнас: Ти можеш надіслати
Луценко: Передам через нового посла :)
Парнас: lol
2 квітня
Луценко: Ну і було б непогано таки запросити мене на зустріч. Можна – неформальну, на ранчо. А то відчуваю себе піддослідної мишкою.
17 квітня
Луценко: Проблеми будинку. Давай завтра?
Парнас: Окей братуха. Дай бог все нормально.
Луценко: Заї **вся.
Парнас: Я уявляю. Тримайся, я з тобою.
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14 травня
Парнас: Коли заспокоїшся набереш мене. Я чекаю на твій дзвінок.
Луценко: Я спокійний як х*й після акту.
16 травня
Луценко: Їду з дружиною. Вам пи**ець.
17 травня
Парнас: Юра, набери мене.
Луценко: Ні*уя. Я не хочу о другій годині ночі працювати на Америку.
Парнас: Зрозумів.
Луценко: Віскі це круто.
Парнас: З присмаком торфу та диму!!! Уже інше навряд чи будемо пити. Або японське!!!
Луценко: Дзвони після 350 (мілілітрів алкоголю)
Парнас: На такий обсяг потрібна сильна компанія!!!
Луценко: Та фігня. Ось 700 це штанга.
Парнас: Це смертельна доза.
Луценко: Перший раз так, потім звикаєш.
Парнас: Це професіонали можуть!!!
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21 травня
Луценко: Настрій гівно. Країна на краю прірви.
Парнас: Тримайся я скоро буду
25 травня
Луценко: Ви що ось так все кинули і без "на коня" поїхали???
Парнас: Так останній раз "дали", що вирішили "трохи повільніше коні, трохи повільніше"!!!
Луценко: Та це норм. Всі на ногах.
26 червня
Парнас: Ігор запитує, який йому краще випити?
Луценко: Хібікі. Дуже класне (віскі – ред.). У трійці світу.
5 жовтня
Луценко: Пі**ець! Просто пі ** ець. Шосте американське ЗМІ безбожно бреше і маніпулює. Яка на**й там у вас свобода слова???
Листування із Коломойським
9 вересня, Коломойський: А ти в ЮС (United States.) Під час візиту Зе будеш?
Парнас: Нещодавно прилетів, пізніше наберу тебе
8 жовтня, Парнас: *надсилає посилання на новину про нібито зустріч Зеленського в США з бізнесменом Семом Кисліним, якого пов'язують з російським ОЗУ і рабином Моше Котлярським*
Парнас: Схоже на твого рабина ??
Коломойський: Дізнаюся після Йом-Кіпур (свято в іудаїзмі)
Парнас: Забув у вас вже почався. Бажаю тобі легкого посту.
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Що відомо про справу компанії Burisma і Луценка?Власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma є ексрегіонал Микола Злочевський. Через незаконно отримані дозволи на видобуток газу на ексчиновника подали у розшук.
З 2014 року син Джо Байдена – Хантер перебував у керівництві Burisma. Через останню ситуацію нещодавно виник скандал. А причиною його стала скарга одного з американських розвідників щодо розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Американські ЗМІ з посиланням на цю скаргу стверджували, буцімто Трамп пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. Джо Байден – головний суперник Трампа на майбутніх президентських виборах.
За твердженням американських ЗМІ, Юрій Луценко сподівався налагодити зв’язки з адвокатом Трампа – Руді Джуліані. Цьому мав допомогти хід розслідування діяльності Джо Байдена і його сина Хантера.
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