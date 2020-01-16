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      Їду з дружиною, вам пи**ець: яскраві уривки листування Луценка з людиною адвоката Трампа

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      Листування Луценка та Коломойського із людиною Джуліані – неоднозначні моменти / 24 канал

      Комітет з розвідки Палати представників США опублікував листування людини Джуліані Льва Парнаса з українськими та американськими політиками і бізнесменами. Серед них – колишній генпрокурор Юрій Луценко та олігарх Ігор Коломойський.

      Текст найкурйозніших моментів з листування йде в хронологічному порядку з авторською пунктуацією і написанням, повідомляє Liga.net

      Важливо: Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США

      Бізнесмен Лев Парнас, якого затримали в США, партнер Рудольфа Джуліані – адвоката Дональда Трампа. Окрім Луценка, Парнас переписувався із керівником СБУ Іваном Бакановим, помічниками президента України Сергієм Шефіром та Андрієм Єрмаком.

      Листування оприлюднила Палата представників США в рамках розслідування справи про імпічмент Дональда Трампа. Парнас домагався посередництва перших осіб української влади в інтересах виборчої кампанії нинішнього президента США. 

      5 лютого 2019

      Луценко: Найцікавіше, що я їм раз 10 пояснював, що справа "Бурісми" про манілондерінг (відмивання грошей) пішла в набу. І що моя справа про несплату податків "Бурісмою" не закрита, а завершена виплатою рекордної суми в укр бюджет. Просто виродки

      Парнас: Що ти хочеш демократи. Як глава республіканської партії України ти повинен краще за всіх це зрозуміти.

      13 березня

      Луценко: Вибач, але все це просто за**бало. Я не отримав візиту. Мій Перший не отримав них**ра. Я готовий взути вашого конкурента. Але ти хочеш ще більшого. Ми всі. Ви - потім. Це не чесно.

      Парнас: Юра, дорогий!!! Давай завтра на свіжу голову поговоримо!!!

      20 березня

      Парнас: Юра, вітаю!!! Сьогодні ти став політичним діячем Світового Рівня!!! Слава Україні!!!

      21 березня 

      Луценко: Ну що мене взувають заявою Держдепу про те, що я брешу. Питається на**й мені ці пригоди, особливо за 10 днів до виборів? Причому в Держдепі кажуть що мої заяви йдуть на користь корупціонерам. Охри**нна допомогу Україні.

      Парнас: Дай мені 30-45 хвилин я тобі передзвоню у мене є хороші новини.

      Луценко: Держдеп заявляє, що я брешу !! Я є**в такі результати.

      Читайте також: Україну обіцяли позбавити будь-якої допомоги США, – соратник Джуліані

      28 березня.

      Парнас: Юра мене просили особисто тобі передати що Америка тебе підтримує і в образу не дасть як би не виглядало зараз це скоро все обернеться і буде в правильних руслах. Щоб ти знав про тебе тут розмовляють як про справжнього героя України.

      Луценко: У мене є роздруківка платежів burisma на Seneca. На пару млн.

      Парнас: Ти можеш надіслати

      Луценко: Передам через нового посла :)

      Парнас: lol

      2 квітня

      Луценко: Ну і було б непогано таки запросити мене на зустріч. Можна – неформальну, на ранчо. А то відчуваю себе піддослідної мишкою.

      17 квітня

      Луценко: Проблеми будинку. Давай завтра?

      Парнас: Окей братуха. Дай бог все нормально.

      Луценко: Заї **вся.

      Парнас: Я уявляю. Тримайся, я з тобою.

      Знайте більше: Справу про імпічмент Трампа передали в Сенат: що це означає

      14 травня

      Парнас: Коли заспокоїшся набереш мене. Я чекаю на твій дзвінок.

      Луценко: Я спокійний як х*й після акту.

      16 травня

      Луценко: Їду з дружиною. Вам пи**ець.

      17 травня

      Парнас: Юра, набери мене.

      Луценко: Ні*уя. Я не хочу о другій годині ночі працювати на Америку.

      Парнас: Зрозумів.

      Луценко: Віскі це круто.

      Парнас: З присмаком торфу та диму!!! Уже інше навряд чи будемо пити. Або японське!!!

      Луценко: Дзвони після 350 (мілілітрів алкоголю)

      Парнас: На такий обсяг потрібна сильна компанія!!!

      Луценко: Та фігня. Ось 700 це штанга.

      Парнас: Це смертельна доза.

      Луценко: Перший раз так, потім звикаєш.

      Парнас: Це професіонали можуть!!!

      Цікаво: "Змусь Зеленського розслідувати Байдена": з'явилися нові докази у справі імпічменту Трампа

      21 травня

      Луценко: Настрій гівно. Країна на краю прірви.

      Парнас: Тримайся я скоро буду

      25 травня

      Луценко: Ви що ось так все кинули і без "на коня" поїхали???

      Парнас: Так останній раз "дали", що вирішили "трохи повільніше коні, трохи повільніше"!!!

      Луценко: Та це норм. Всі на ногах.

      26 червня

      Парнас: Ігор запитує, який йому краще випити?

      Луценко: Хібікі. Дуже класне (віскі – ред.). У трійці світу.

      5 жовтня

      Луценко: Пі**ець! Просто пі ** ець. Шосте американське ЗМІ безбожно бреше і маніпулює. Яка на**й там у вас свобода слова???

      Листування із Коломойським

      9 вересня, Коломойський: А ти в ЮС (United States.) Під час візиту Зе будеш?

      Парнас: Нещодавно прилетів, пізніше наберу тебе

      8 жовтня, Парнас: *надсилає посилання на новину про нібито зустріч Зеленського в США з бізнесменом Семом Кисліним, якого пов'язують з російським ОЗУ і рабином Моше Котлярським*

      Парнас: Схоже на твого рабина ??

      Коломойський: Дізнаюся після Йом-Кіпур (свято в іудаїзмі)

      Парнас: Забув у вас вже почався. Бажаю тобі легкого посту. 

      Читайте також: Трамп ненавидить Україну і вже не полюбить її, – Яковина

      Що відомо про справу компанії Burisma і Луценка?Власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma є ексрегіонал Микола Злочевський. Через незаконно отримані дозволи на видобуток газу на ексчиновника подали у розшук.

      З 2014 року син Джо Байдена – Хантер перебував у керівництві Burisma. Через останню ситуацію нещодавно виник скандал. А причиною його стала скарга одного з американських розвідників щодо розмови президента США       Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

      Американські ЗМІ з посиланням на цю скаргу стверджували, буцімто Трамп пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. Джо Байден – головний суперник Трампа на майбутніх президентських виборах.

      За твердженням американських ЗМІ, Юрій Луценко сподівався налагодити зв’язки з адвокатом Трампа Руді Джуліані. Цьому мав допомогти хід розслідування діяльності Джо Байдена і його сина Хантера.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Ігор Коломойський Дональд Трамп Імпічмент Трампа Юрій Луценко
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