Їду з дружиною, вам пи**ець: яскраві уривки листування Луценка з людиною адвоката Трампа

Комітет з розвідки Палати представників США опублікував листування людини Джуліані Льва Парнаса з українськими та американськими політиками і бізнесменами. Серед них – колишній генпрокурор Юрій Луценко та олігарх Ігор Коломойський.

Текст найкурйозніших моментів з листування йде в хронологічному порядку з авторською пунктуацією і написанням, повідомляє Liga.net

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Бізнесмен Лев Парнас, якого затримали в США, партнер Рудольфа Джуліані – адвоката Дональда Трампа. Окрім Луценка, Парнас переписувався із керівником СБУ Іваном Бакановим, помічниками президента України Сергієм Шефіром та Андрієм Єрмаком.

Листування оприлюднила Палата представників США в рамках розслідування справи про імпічмент Дональда Трампа. Парнас домагався посередництва перших осіб української влади в інтересах виборчої кампанії нинішнього президента США.

5 лютого 2019

Луценко: Найцікавіше, що я їм раз 10 пояснював, що справа "Бурісми" про манілондерінг (відмивання грошей) пішла в набу. І що моя справа про несплату податків "Бурісмою" не закрита, а завершена виплатою рекордної суми в укр бюджет. Просто виродки

Парнас: Що ти хочеш демократи. Як глава республіканської партії України ти повинен краще за всіх це зрозуміти.

13 березня

Луценко: Вибач, але все це просто за**бало. Я не отримав візиту. Мій Перший не отримав них**ра. Я готовий взути вашого конкурента. Але ти хочеш ще більшого. Ми всі. Ви - потім. Це не чесно.

Парнас: Юра, дорогий!!! Давай завтра на свіжу голову поговоримо!!!

20 березня

Парнас: Юра, вітаю!!! Сьогодні ти став політичним діячем Світового Рівня!!! Слава Україні!!!

21 березня

Луценко: Ну що мене взувають заявою Держдепу про те, що я брешу. Питається на**й мені ці пригоди, особливо за 10 днів до виборів? Причому в Держдепі кажуть що мої заяви йдуть на користь корупціонерам. Охри**нна допомогу Україні.

Парнас: Дай мені 30-45 хвилин я тобі передзвоню у мене є хороші новини.

Луценко: Держдеп заявляє, що я брешу !! Я є**в такі результати.

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28 березня.

Парнас: Юра мене просили особисто тобі передати що Америка тебе підтримує і в образу не дасть як би не виглядало зараз це скоро все обернеться і буде в правильних руслах. Щоб ти знав про тебе тут розмовляють як про справжнього героя України.

Луценко: У мене є роздруківка платежів burisma на Seneca. На пару млн.

Парнас: Ти можеш надіслати

Луценко: Передам через нового посла :)

Парнас: lol

2 квітня

Луценко: Ну і було б непогано таки запросити мене на зустріч. Можна – неформальну, на ранчо. А то відчуваю себе піддослідної мишкою.

17 квітня

Луценко: Проблеми будинку. Давай завтра?

Парнас: Окей братуха. Дай бог все нормально.

Луценко: Заї **вся.

Парнас: Я уявляю. Тримайся, я з тобою.

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14 травня

Парнас: Коли заспокоїшся набереш мене. Я чекаю на твій дзвінок.

Луценко: Я спокійний як х*й після акту.

16 травня

Луценко: Їду з дружиною. Вам пи**ець.

17 травня

Парнас: Юра, набери мене.

Луценко: Ні*уя. Я не хочу о другій годині ночі працювати на Америку.

Парнас: Зрозумів.

Луценко: Віскі це круто.

Парнас: З присмаком торфу та диму!!! Уже інше навряд чи будемо пити. Або японське!!!

Луценко: Дзвони після 350 (мілілітрів алкоголю)

Парнас: На такий обсяг потрібна сильна компанія!!!

Луценко: Та фігня. Ось 700 це штанга.

Парнас: Це смертельна доза.

Луценко: Перший раз так, потім звикаєш.

Парнас: Це професіонали можуть!!!

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21 травня

Луценко: Настрій гівно. Країна на краю прірви.

Парнас: Тримайся я скоро буду

25 травня

Луценко: Ви що ось так все кинули і без "на коня" поїхали???

Парнас: Так останній раз "дали", що вирішили "трохи повільніше коні, трохи повільніше"!!!

Луценко: Та це норм. Всі на ногах.

26 червня

Парнас: Ігор запитує, який йому краще випити?

Луценко: Хібікі. Дуже класне (віскі – ред.). У трійці світу.

5 жовтня

Луценко: Пі**ець! Просто пі ** ець. Шосте американське ЗМІ безбожно бреше і маніпулює. Яка на**й там у вас свобода слова???

Листування із Коломойським

9 вересня, Коломойський: А ти в ЮС (United States.) Під час візиту Зе будеш?

Парнас: Нещодавно прилетів, пізніше наберу тебе

8 жовтня, Парнас: *надсилає посилання на новину про нібито зустріч Зеленського в США з бізнесменом Семом Кисліним, якого пов'язують з російським ОЗУ і рабином Моше Котлярським*

Парнас: Схоже на твого рабина ??

Коломойський: Дізнаюся після Йом-Кіпур (свято в іудаїзмі)

Парнас: Забув у вас вже почався. Бажаю тобі легкого посту.

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Що відомо про справу компанії Burisma і Луценка?Власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma є ексрегіонал Микола Злочевський. Через незаконно отримані дозволи на видобуток газу на ексчиновника подали у розшук.



З 2014 року син Джо Байдена – Хантер перебував у керівництві Burisma. Через останню ситуацію нещодавно виник скандал. А причиною його стала скарга одного з американських розвідників щодо розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським .



Американські ЗМІ з посиланням на цю скаргу стверджували, буцімто Трамп пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. Джо Байден – головний суперник Трампа на майбутніх президентських виборах.



За твердженням американських ЗМІ, Юрій Луценко сподівався налагодити зв’язки з адвокатом Трампа – Руді Джуліані. Цьому мав допомогти хід розслідування діяльності Джо Байдена і його сина Хантера.