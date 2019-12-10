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      Їдять з підлоги, як собаки: шокуючі деталі життя хворих у психоневрологічному інтернаті – фото

      439 Читать новость на русском
      Пацієнти Стародобровільського інтернату їдять прямо з підлоги / facebook.com/oleg.grigoryev

      У Дніпропетровській області в Стародобровільському психоневрологічному інтернаті знущаються над пацієнтами і утримують їх у жахливих умовах. У міністерстві соціальної політики вже відреагували на це.

      Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив адвокат Олег Григор'єв, який відвідував цю установу з моніторинговим візитом.

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      За його словами, у коридорах на холодній підлозі лежать хворі і їдять з підлоги, як собаки.

      Повз них снують інші підопічні, чий одяг в екскрементах і які чекають по кілька годин, поки аж дві санітарки нагодують 47 лежачих хворих, більшість з них не можуть себе самостійно обслужити,
      – описує адвокат жахливі умови утримання пацієнтів.

      За його словами, більшість пацієнтів зганяють у маленькі кімнати, де вони, сидячи на підлозі або на лавках, цілий день дивляться телевізор. Ніяких програм реабілітації або соціалізації немає, заявив адвокат. Також ніхто не проводить медичну діагностику.

      З 300 підопічних втекли 17 осіб. Санітарки, не дивлячись на заборону використання гамівних сорочок, замінюють їх підручними засобами і на свій розсуд вирішують, кого садити за грати і пов'язувати.

      Але найбільш шокуючим стало те, що в цьому інтернаті група підопічних встановила контроль і гвалтує та б'є інших хворих. Адміністрація закриває на це очі,
      – розповідає Олег Григор'єв.

       

       

      Як реагує влада на жахливі умови утримання пацієнтів

      Заступник міністра соціальної політики Олег Коваль повідомив, що дізнався про порушення в інтернаті зі ЗМІ і почав з'ясовувати обставини.

      За його словами, вже зараз на території Стародобровольського психоневрологічного інтернату працюють правоохоронні органи, які встановлюють факти і скоро дадуть об'єктивну оцінку подій.

      Він зазначив, що місцева влада створить тимчасову обласну комісію, яка займатиметься ситуацією з інтернатом. Заступник міністра додав, що раніше ніяких скарг з цього інтернату не надходило.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Дніпра Катування Міністерство соціальної політики Кримінал
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