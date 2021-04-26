Їх залишилось 10: МОЗ оновило список "червоних" областей України

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл карантинних обмежень по областях України. У червоній зоні залишилось 10 регіонів.
Джерело:МОЗ
Найбільші показники госпіталізації хворих фіксують на Хмельниччині – 99,4 та у столиці – 58,3. Нормою МОЗ вважає госпіталізацію 60 на 100 тисяч хворих.
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Які області залишились у червоній зоні
Загалом карантин в Україні продовжили до 30 червня. До переліку областей, які мають дотримуватись жорсткого карантину, увійшли такі регіони:
- Київ та Київська область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Миколаївська область;
- Полтавська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область.
Останніми із переліку червоних карантинних зон вийшли Одещина та Львівщина. Ці області потрапили до жовтої зони.
Жовта та помаранчева зони
Також до жовтої карантинної зони увійшли ще 4 регіони. Серед них Херсонська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області.
Водночас у помаранчеву зону потрапило 9 регіонів. Зокрема мовиться про такі області: Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську, Луганську, Рівненську, Тернопільську і Черкаську.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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