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      Їх будуть просто залишати на вулицях, – експерт про зміни у законодавстві щодо "євроблях"

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      "Євробляхи" будуть просто знаходити на вулицях
      "Євробляхи" будуть просто знаходити на вулицях / Фото з відкритих джерел

      В Україні зареєстровано 350 тисяч автомобілів на єврономерах офіційно, а насправді їх – набагато більше. Законопроекти, які прийняла Верховна Рада, є прийнятними, адже вартість розмитнення авто дійсно зменшується.

      Таку думку висловив у програмі "Що це було?" редактор видання "Економічна правда" Дмитро Дєнков.

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      За його словами, власники чи користувачі таких машин побоюються процедури продажу, адже багато хто з них навіть не знає справжнього власника "свого" транспортного засобу. Особливо, якщо машина продається вже в Україні. І таких людей багато, тож їм буде простіше просто залишити авто.

      Ми станемо свідками ситуацій, коли "євробляхи" будуть просто знаходити на вулицях без власників,
      – наголосив Дєнков.

      І додав, що водії можуть бути незадоволені, але: "Я вважаю, що ці закони – певний консенсус. Треба рухатися у напрямі зниження мит, щоб люди могли дозволити собі купувати машини".


      Розмитнення "євроблях" за новим законом

      Адже Україна насправді серед європейських країн за кількістю авто на душу населення чи не на останньому місці. 

      Відео програми "Що це було?" з поясненнями експерта-економіста Дмитра Дєнкова

       

      Теги: Новини України Авто Авто на єврономерах мито Законодавство
      Джерело: 24 канал
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