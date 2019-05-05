Їх готують до бойових дій: проросійські бойовики на Донбасі проводять мілітаризацію дітей

Окупанти на Донбасі за фінансування та організаційної підтримки Росії проводить тотальну мілітаризацію дітей, підлітків і молоді, які проживають на тимчасово окупованій території Донбасу.

Так, бойовики мілітаризують дітей за допомогою таборів вишколу і псевдопатріотичних клубів. Про це інформують у "Східній правозахисній групі".

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Військові інструктори готують дітей до бойових дій. Разом з тим, дітям вкладають ідеологію сепаратизму і "Русского міра". На організацію тренувальних таборів витрачаються шалені фінансові ресурси,

– мовиться у повідомленні.

Там зазначають: діти, які беруть участь у таких організаціях, не можуть самостійно приймати обдумані рішення. Вони піддались пропаганді РФ, яка просуває війну та окупацію.

Також правозахисники оприлюднили відео із доказовою базою: у ролику – сюжети підконтрольних бойовикам ресурсів, на яких видно, як мілітаризують дітей.

До речі, нещодавно стало відомо, що у завданнях з географії для випускників шкіл окупованого Донбасу Донецьку область позначили як регіон Росії. Такі завдання з географії будуть в опитувальних листах державної підсумкової атестації для учнів 9-х класів, а також у єдиному державному іспиті для 11-х класів.

Як бойовики на окупованому Донбасі мілітаризують місцевих дітей: дивіться відео