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      "Їх перетворювали у зомбі": у МВС пропонують заборонити голосувати жителям окупованих територій

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      Вибори в Україні
      Вибори в Україні / Ілюстративне фото

      Радник глави МВС Арсена Авакова, Зорян Шкіряк, вважає, що на виборах президента України і Верховної Ради жителям окупованих територій не можна давати право голосувати.

      Про це він заявив під час інтерв'ю для "Обозревателя".

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      На жаль, ці громадяни України протягом останніх років – причому, це не п'ять років із початку війни, а років двадцять точно – були під впливом тотальної російської пропаганди. Безумовно, хтось більше, хтось менше. Але ці люди, особливо, враховуючи те, що відбувається зараз, не можуть адекватно сприймати ситуацію в Україні,
      – зазначив Шкіряк.

      Він також запевнив, що це рішення не суперечить принципам демократії, оскільки йдеться про тимчасово окуповані РФ території України. На його думку, люди, які проживали на окупованій території, піддавалися тотальному психологічному впливу з боку держави-агресора.

      "Тому жодних суперечок із приводу демократії тут бути не може. Цим людям потрібен час для адаптації в нормальній, цивілізованій, європейській Україні. Щоб у них відкрилися очі і вони зрозуміли, що насправді відбувається і як їх фактично перетворювали в зомбі", – наголосив радник міністра.

      Зазначимо, що у червні 2018 року Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив думку, що після деокупації Донбасу жителі цих територій не повинні голосувати на виборах президента і Верховну Раду протягом 3-5 років.

      Нагадаємо, нещодавно прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що імовірність того, що ситуація на Донбасі, де триває російсько-українська війна, з часом перетвориться на заморожений конфлікт, залежить від результатів виборів в Україні. 

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Президентські вибори 2019 Міністерство внутрішніх справ Зорян Шкіряк
      Джерело: 24 Канал
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