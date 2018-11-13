Їх вбили, і ми про них забули: хтось ще пам'ятає, що вбивці Небесної Сотні досі не покарані?

Напередодні чергової річниці початку протестів, 24 канал підготував серію сюжетів про Революцію, її героїв, сподівання та вимоги покарати вбивць Небесної Сотні. За даними слідчих, на Майдані взимку 2014 року вбили 104-х українців та поранили близько 2,5 тисяч. А винні у розстрілах на Майдані досі не покарані.

Хотів врятувати пораненого товариша, але не встиг. Його самого вбили того ж дня – 20 лютого 2014-го. Світлана розповідає про останні хвилини життя свого чоловіка. Знає, бо бачила момент загибелі на відео. Його рідні випадково знайшли в інтернеті. На відео зафіксований момент, як у чоловіка стріляють і він падає. Жінка зізнається: зменшити її біль може одне – покарання винних.

Читайте також: 5 років від Майдану: спогади учасників Революції Гідності

"Треба, щоб були покарані і ті, хто давали ці накази, і ті, хто їх виконував. І ті 20 "беркутівців" теж входять у цей список. Був їм даний наказ, але ж ці люди були беззбройні. Ти міг стріляти в землю, в повітря, але не треба було стріляти йому в голову", – говорить дружина загиблого під час Революції Гідності Володимира Чаплінського Світлана.

У нього не було зброї, а єдиним захистом від снайперських куль слугував щит із пральної машини. З ним Володимир і на цьому фото.



Володимир Чаплінський під час Революції Гідності

Воно – одне з останніх. Відтоді минуло п'ять років, а вбивці українців досі або на волі, або у СІЗО, але не у в'язниці.

Напевне, нашій владі так вигідно. Знаєте, хочеться ще раз звернутись і сказати: шановні, ви прийшли до влади на крові ось цих людей, які просто хотіли змінити життя на краще,

– сказала Світлана Чаплінська.

Справа щодо вбивства протестувальників 20 лютого – у суді. На лаві підсудних – п'ятеро "беркутівців". Але винних, зважаючи на темпи судового розгляду, покарають нескоро. Бо тільки-но завершили допит потерпілих.

Не покаралии і винуватців побиття студентів в ніч з 29-го на 30 листопада 2013-го року. По більшості справ щодо злочинів на Майдані, а їх близько 3-х десятків, ситуація невтішна, каже адвокат Павло Дикань. Судді часто не хочуть їх розглядати і беруть самовідвід.

На лаві підсудних – переважно це рівень рядових виконавців. Лише два вироки, коли притягнуто до реального покарання, тобто позбавлення волі,

– зазначив адвокат родин Героїв Небесної Сотні Павло Дикань.

Йдеться про справу викрадення і катування людей взимку 2014-го та вбивство журналіста В'ячеслава Веремія. Загалом, про підозру у скоєнні злочинів на Майдані повідомили більш ніж 400 людям. З них майже 50 – чиновники, понад 200 – правоохоронці, не враховуючи слідчих, прокурорів та суддів. Цілісна картина, як усе відбувалось і хто стріляв у безвинних, є, кажуть адвокати. Бракує судової реформи і довіри до суддів.

Доки затягується розслідування і розгляд справ у судах, знищуються речові докази і помирають свідки. Багато активістів Майдану вже загинули на Сході України.