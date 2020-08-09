Патрульного поліцейського з Одеської області звільнили через те, що він запізнився на виклик, бо дорогою застряг в багнюці.

Чоловік безрезультатно намагався оскаржити наказ про звільнення, але Одеський окружний адміністративний суд йому відмовив. Про це повідомило видання "Думская".

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Що відомо про причину спізнення

Виклик надійшов 23 січня 2020 року в село Чорна Окнянского району. Жінка вимагала повернути її чоловікові паспорт, який забрали поліцейські. Патрульні вирішили об'їхати погану ділянку дороги, тому поїхали через лісопосадку і поле, де застрягли в багнюці і калюжах.

З пастки врятував знайомий на мікроавтобусі, а на виклик поліцейський прибув через півтори години. За цей час туди вже приїхав інший екіпаж поліції.

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Представник ГУНП в Одеській області вимагав у суді залишити в силі наказ про звільнення. За його словами, раніше звільнений неодноразово притягувався за порушення службової дисципліни і дискредитував звання поліцейського.

Під час інциденту 23 січня звільнений нібито непристойно лаявся телефоном з диспетчером і відмовився називати причину свого запізнення на виклик.