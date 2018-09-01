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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Їхав поминати Кобзона: в СБУ розповіли, що знають про вбивство Захарченка

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Захарченко був вбитий у Донецьку 31 серпня
Захарченко був вбитий у Донецьку 31 серпня / Фото із відкритих джерел

Голова Служби безпеки України Василь Грицак запевнив, що українські спецслужби не причетні вбивства ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка і озвучив версії, чому його вирішили прибрати.

Ввечері 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька був вбитий один із ватажків проросійських бойовиків Олександр Захарченко.

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У силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.

Водночас у СБУ підтвердили, що володіють інформацією про загибель Захарченка. У мережі з’явилось відео, зняте незадовго після вибуху в центрі Донецька.

Майже одразу після вибуху з’явилась реакція МЗС Росії на резонансне вбивство ватажка донецьких окупантів. Слова співчуття з приводу загибелі Захарченка висловив навіть президент Росії Володимир Путін.

Голова СБУ Василь Грицак прокоментував вбивство Захарченка під час спілкування з журналістами у суботу.

На мій погляд, це прогнозована ситуація. Відбувається методична зачистка всіх тих, хто в 2014 році сприяв введенню російських військ на Донбас, хто сприяв створенню псевдонародних республік... Ми вважаємо, що проводиться методична зачистка тих, хто знає занадто багато і у кого на руках кров, тих, хто не потрібні в подальшому як свідки,
– цитує Грицака "Інтерфакс-Україна".

Ще однією з ймовірних версій ліквідації Захарченка в СБУ називають "розбірки на комерційній основі, оскільки дуже багато майна, підприємств, були, як вони пишуть, "віджаті", розділені і було багато "ображених" в керівництві "Л/ДНР".

Грицак також зазначив, що в СБУ немає жодної інформації про буцімто "затримання української диверсійної групи", про майже одразу після вибуху у Донецьку встигли поспішно заявити окупанти.

Голова СБУ також висловив припущення, "що це не остання смерть в тому таборі".

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Наскільки нам відомо, він їхав в те кафе, яке, за нашими даними, йому і належить. І наскільки мені відомо, він дійсно їхав на поминальну вечерю з приводу смерті Кобзона,
– зазначив Василь Грицак.

Відповідаючи на питання, чи будуть закриті справи СБУ Захарченка після вбивства, він сказав, що конкретні рішення прийме слідчий "у зв'язку зі смертю того, хто був підозрюваним", але уточнив, що в такому випадку справи, зазвичай, закривають.

 

 

Теги: Вбивство Захарченка СБУ Помер Йосип Кобзон Новини Донецька Василь Грицак Розслідування Новини України
Джерело: 24 Канал
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