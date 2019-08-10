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      Їм мене не зламати: зворушливий лист політв'язня Бекірова до кримських татар

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      Едем Бекіров
      Едем Бекіров / Радіо Свобода

      Ув'язнений Бекіров – інвалід першої групи. Проти нього в окупованому Криму вже 8 місяців ведуть сфабриковану справу. Весь цей час він змушений боротися за своє виживання в нелюдських умовах російської колонії.

      Едем Бекіров напередодні свята Курбан-байрам закликав усіх кримських татар триматися разом, цитує лист політв'язня його дочка Елеонора Бекірова. 

      Важливо: Політв'язень Бекіров може оголосити голодування

      Донька Бекірова зазначила, що їй важко стримувати сльози, коли адвокат передає їй листи від батька. 

      Більш як 8 місяців чую сфабриковану справу стосовно себе. 8 місяців несправедливості, 8 місяців боротьби за виживання і боротьби з усіма хворобами, які ще додалися за стінами СІЗО. Але любов до Криму, любов до Батьківщини, любов до народу і до сім'ї ніколи не дасть мені зробити те, що суперечить моїм принципам і принципам мого народу,
      – пише політв'язень.

      Він також висловив занепокоєння з приводу арештів низки інших кримськотатарських активістів та сказав, що пишається кожним із них.

      "Я ні в чому не винен, їм мене не зламати, я витримаю усе", – написав Бекіров. 

      Що відомо про Бекірова та його арешт?Едем Бекіров – кримськотатарський активіст. Він народився у 1961 році й постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на кордоні з Кримом 12 грудня 2018 року.

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада затримала його і підозрює у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.

      Напередодні з'явилась інформація, що у політв'язня защемлення нерва у хребті. Адвокат Бекірова Олексій Ладін припускає, що це могло відбутися через неналежні умови тримання. Через проблеми зі спиною українець не міг навіть встати з ліжка.

      Меджліс – представницький орган кримських татар, подібний до парламенту. Згідно зі статутом, метою Меджлісу є подолання наслідків геноциду, вчиненого проти кримських татар радянською владою, відновлення прав і національно-територіальне самовизначення. Після окупації Криму проти Меджлісу чинять репресії з боку російської влади.

      Раніше дочка важкохворого політв'язня звернулась до Зеленського, щоб він допоміг її батьку. Вона хоче домогтися надання належного лікування Бекірову та його звільнення.

      Інший український бранець Олександр Стешенко зізнався, що у полоні в Криму терпів катування з боку ФСБ Росії. Саме під страшними тортурами він зізнався у злочині, якого насправді не скоював, й обмовив невідомих йому людей.

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      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Окуповані території В'язниця Кримські татари Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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