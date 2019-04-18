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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Порошенко попередив про можливий дефолт через скасування Націоналізації "Приватбанку"

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      Порошенко відреагував на рішення суду щодо "Приватбанку"
      Порошенко відреагував на рішення суду щодо "Приватбанку" / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко назвав рішення Окружного адмінсуду Києва щодо скасування націоналізації "Приватбанку" пов'язаною із президентськими виборами "авантюрою". Глава держави попередив про глобальні економічні наслідки для українців.

      Такий розвиток подій щодо "Приватбанку" Порошенко під час свого відеозвернення до українців пов'язав із абміціями команди кандидата у президенти Володимира Зеленського та українських олігархів, які його підтримують. 

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      24 канал писав, що 18 квітня суд скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом його колишнього співвласника Ігоря Коломойського. 

      План одного із них (очевидно, Коломойського – 24 канал) під час перемоги Зеленського – повернути собі "Приватбанк". Як бачите, їм не терпиться. Вони вже зараз почали реалізацію цього задуму. Подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів. А країні в цілому – дефолтом та новоюкономічною кризою,
      – сказав Порошенко.

      Зазначимо, суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства. Усе тому, що відповідачі не довели в суді, що банк був неплатоспроможний на момент його націоналізації. При цьому Національний банк та Міністерство фінансів України вже заявили, що планують оскаржити в суді рішення про скасування націоналізації "Приватбанку"

      За словами Порошенка, що уряд і НБУ "правильно роблять", що оскаржують це рішення. 

      Що таке дефолт?Це стан у кредитних відносинах, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі, порушує платіжні зобов'язання позичальника перед кредитором. Дефолтом також називають нездатність проводити своєчасні виплати за борговими зобов'язаннями або виконувати інші умови договору позики.

      Мінфін нагадав, чому націоналізували “Приватбанк” і оскаржить скасування націоналізації

      У команді кандидата у президента шоумена Володимира Зеленського, якого пов’язують з мільярдером Ігорем Коломойським, також відреагували на рішення суду. 

      "Судова реформа імені Порошенка в дії. Замість того, щоб відстоювати інтереси держави, НБУ програє суд Приватбанку. Одне питання: Так, хто ж все таки, маріонетка Коломойського?" – написали вони на своїй сторінці у Facebook. 

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.

      На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

      Дивіться повне відеозвернення Порошенка до українців

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      Теги: Приватбанк Ігор Коломойський Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський
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