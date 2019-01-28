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      Їсти смажену їжу та не набирати вагу можна: цікаве дослідження

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      Прихильники смаженої їжі можуть залишатися стрункими
      Прихильники смаженої їжі можуть залишатися стрункими / unsplash.com

      Група вчених з Медичної школи Університету Джорджа Вашингтона (США) вважають, що в організмі є особливі метаболічні шляхи. І якщо на останніх вплинути особливими препаратами, то прихильники смаженої їжі можуть залишатися стрункими.

      Досягнути цього допомогла зміна сигнальних шляхів за участі білків, які кодуються генами хеджхог (hedgehog, Hh), пише MedicalExpress.

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      Вчені вивели модифікованих мишей з підвищеною активністю гену Hh.

       
      Генами хеджхог – що це?
      Це гени, які беруть участь у розвитку клітин по всьому тілу, у тому числі, жирових клітин.

      За допомогою цього вдалося запобігти скупченню і зростанню клітин жиру в організмі. Такі зміни спостерігалися навіть у тих мишей, які харчувалися жирною їжею. Крім того, у тварин був нормальний рівень цукру в крові.

      Тварин модифікували так, що гени Hh могли активізуватися тільки тоді, коли миші перестали вживати антибіотик доксициклін. Вчені додавали його в питну воду гризунів з моменту їх народження.

      Двомісячні гризуни протягом 16 тижнів харчувалися кормом з високим вмістом жирних кислот. При цьому деяким тваринам перестали додавати антибіотик у воду, а іншим продовжили.

      Прихильники смаженої їжі можуть залишатися стрункими
      Прихильники смаженої їжі можуть залишатися стрункими

      Через вісім тижнів експерименту у мишей, які вживали антибіотик, розміри тіла і відкладення жиру не збільшилися, а у гризунів з іншої групи – зменшилися. Крім того, що у цих мишей знизився рівень накопичення жирів, у них збільшилася чутливість до інсуліну, який перешкоджає розвитку діабету.

      На думку вчених, це доводить, що в клітинах організму є метаболічний шлях, на який в майбутньому можна впливати за допомогою фармацевтичних препаратів. А їх вплив, у свою чергу, не дозволить страждати на ожиріння навіть тим людям, чий раціон містить шкідливі й жирні продукти.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Ожиріння дослідження Діабет
      Джерело: 24 Канал
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