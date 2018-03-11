Їсти як селяни: вчені знайшли найкориснішу дієту
Вивчивши раціон харчування різних верств населення Великобританії часів вікторіанської епохи, дослідники прийшли до висновку, що найбільш корисний раціон був у бідних сільських жителів.
Група вчених з Університету Лестера під керівництвом Пітера Грівза вивчила раціон різних груп населення Великобританії в 19 столітті і прийшла до цікавих висновків. Раціон бідних селян дозволяв краще зберігати здоров'я і продовжував життя в порівнянні з міськими жителями. Дослідження показало, що вживання простих продуктів, таких як свіжі овочі, зернові, молоко, риба і трохи м'яса, – найкращий рецепт здоров'я.
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Селяни вікторіанської епохи, які були вимушені харчуватися просто, як з'ясувалося, харчувалися дуже правильно, тому що найчастіше їм платили не грошима, а їжею. Міські жителі мали набагато більший вибір, що в підсумку і призвело до зниження якості харчування.
Згідно з кулінарною книгою Естер Коплі 1849 року, основу раціону селян становили такі страви, як картопляний пиріг, вівсяна каша і тушковані яловичі щоки.
Дослідники порівнюють раціон сільських жителів тих часів із сучасною Середземноморської дієтою, основу якої якраз складають свіжі овочі і фрукти, зернові і бобові, риба, трохи м'яса, молоко і сир.
Раніше вчені встановили, що Середземноморська дієта виявилася більш корисною для багатих і освічених: при одному і тому ж типі харчування менш забезпечені верстви населення піддаються більшому ризику серцево-судинних захворювань.
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