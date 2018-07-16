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Її заміжжя має високу ціну, – батько Меган Маркл розповів про життя доньки

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty images

Родичі Меган Маркл знов звернулись до журналістів. Так, батько герцогині Томас Маркл вкотре дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про непросте життя його доньки.

Журналістам видання The Sun вдалось поспілкуватись з батьком герцогині Сассекської – Томасом Марклом. Чоловік заявив, що Меган не відповідає на телефонні дзвінки після весілля. Якщо це продовжиться, то він поїде до Великобританії, адже впевнений, що герцогиня Сассекська налякана та перебуває під великим тиском і громадськості, і родичів принца Гаррі.

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"Що я зараз знаю про мою дочку, так це те, що, я вважаю: вона нажахана. Я бачу це в її очах, бачу по її обличчю та її усмішці. Я багато років бачив її посмішку. Я знаю її. Мені не подобається та усмішка, яку я спостерігаю в неї зараз. Це навіть не вдавана усмішка, а вимушена. Це мене дуже тривожить. Я гадаю, на неї чинять завеликий тиск. Заміжжя за цією родиною має високу ціну", – розповів Томас Маркл. 

Окрім цього, батько Меган Маркл звернув увагу на її стиль. Хоч всі експерти та модні критики в один голос заявляють, що герцогиня Сассекська не просто відповідає своєму британському статусу, але й розкішно виглядає, її батько не розуміє таких образів. Він зазначив, що зараз Меган змушена вбирати те, що їй не пасує. 

Чому в 2018 році ми одягаємося так, ніби це 1930-ті? Нащо вони прикривають коліна? 
– розкритикував Томас Маркл. 

Меган Маркл
Стильна Меган Маркл у Лондоні/ Getty Images

Батько герцогині Сассекської не опустив можливості передати послання доньці. Він зізнався, що винний в конфлікті з королівською сім'єю, але прагне відновити спілкування з Меган Маркл, бо наразі ані написати, ані поговорити з нею чоловік не може. 

"Я хотів би сказати їй, я люблю тебе, я сумую за тобою, я прошу пробачення за все, що було не так. Я хочу бути частиною її життя. Я хотів би лишити наші розбіжності позаду й бути разом. Я дуже сумую за тобою", – зізнався Томас Маркл.

Дивіться фрагмент інтерв'ю з Томасом Марклом (відео):

 

Нагадаємо, Томас Маркл не вперше потрапляє в резонансні новини ЗМІ. Чоловік заробляв гроші на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Після тривалих обговорень він таки відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявляючи, що має заплановану операцію на цей час. Однак журналісти переконані, що саме скандал став причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла.

Водночас Томас Маркл полюбляє спілкуватись з представниками ЗМІ. Він охоче розповів про приватні розмови з принцом Гаррі та Меган, чим неабияк розлютив королеву Єлизавету ІІ. І хоч чоловік хотів би познайомитись з Її Величністю, вона навряд чи погодиться на таку зустріч. 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Великобританія
Джерело: 24 Канал
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