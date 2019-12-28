Їж, тупи і спи у Раді, гриби Укрзалізниці та голодна Росія: найвеселіші курйози 2019-го

Рік, що минає, був багатим на події. В Україні майже повністю змінилася владна вертикаль. У США через нас оголосили імпічмент президентові Трампу. Велика Британія таки наважилась покинути Євросоюз. Водночас, світ дивували технічні новинки, а широкі екрани побачив останній сезон культового серіалу "Гра престолів".

Щось мінялось, а щось залишалось незмінним: замість старих прийшли нові народні депутати, але "кнопкодавство" нікуди не зникло.

В Укрзалізниці відзвітували про модернізацію вагонів, а пасажири продовжують їздити у купе з сусідами – чудо-грибами. Політики звітують про кілометри відремонтованих доріг – а українці застрягають у непроїжджому багні та провалюються у ями. Гучні та безглузді слова, незрозумілі дії, чудернацькі витвори мистецтва, любов до "халяви" – у підбірці курйозів 2019-го року.

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Знайомтеся, Рада 9 скликання

Новий український парламент працює лише 4 місяці, втім, моментами видається, що його робота кипить вже понад 4 роки. І таке враження складається не лише через турборежим, у якому депутати квапляться приймати закони, а й через низку курйозних ситуацій, халеп та скандалів, в які парламентарі вже встигли влізти.

Найбільше кумедного – у найбільшій парламентській фракції. "Слуги народу" вже засвітилися в інтимних скандалах: депутатка Третьякова листувалася з чоловіком про "секс на новому матраці", а її однопартієць Яременко взагалі вів світські бесіди з повіями.

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Нардеп Дубінський прямо у сесійній залі обідав, розгулюючи з домашнім лоточком. Жан Беленюк і Микола Стефанчук відверто заснули на своїх робочих місцях. Юрій Корявченков (більш відомий як "Юзік") роздавав у парламенті квитки на шоу "95 кварталу".

Микола Тищенко "загрався" з метафорами про надувних ляльок та "спалився" на листуванні з пранкером Джокером. Тим часом Ганна Скороход (яку згодом виключили з фракції "Слуги народу") плакала, бо її правки до законопроекту не захотіли прийняти.

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Окрім ляпів "нових облич", вже встигли прославитись і старі. Найбільше – нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива. Спочатку він "поправляв собі член" після телефонного дзвінка одеській моделі, потім натягнув маску Джокера на обличчя і так розгулював Радою. Після цього Кива погрожував нардепу від "Слуги народу" тим, що "поріже його на шматки та з’їсть".

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Нестор Шуфрич теж не зміг не виділитись: взяв і прийшов до парламенту з перемотаним чорним скотчем ротом.



Чим депутати займалися в Раді/ колаж 24 каналу

Чорти-розбійники, шаурма та шепіт Богдана

Цей рік був багатим на крилаті вислови. Особливо спекотним було літо: новообраний президент Зеленський навідувався в українські регіони, представляв глав облдержадміністрацій та влаштовував гучні прочуханки. Так, до перлів, які коли-небудь звучали з уст українських президентів, додалися слова:

Вийди отсюда, розбійник ти! Англійською – exit. Та іди вже, Господи. Зараз подзвоню Баканову з приводу цього чорта.

Ці слова Зеленський адресував секретарю Бориспільської міської ради Ярославу Годунку. Річ у тім, що чоловік раніше був засуджений за розбій, а під час наради глави держави на Київщині голосно виступав та заважав проводити зібрання.

Як це було: дивіться у відео 24 каналу

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На противагу хотдогу Тимошенко, президент показав країні свій улюблений фастфуд. Це – шаурма, яка, до слова, у глави держави асоціюється з Києвом. Зеленський каже: українська столиця пахне саме шаурмою. У мережі такі слова президента активно обговорювали.



А так з цього жартували у мережі



Жарти з соцмереж

У чимало курйозних ситуацій потрапляв цього року і глава Офісу Президента Андрій Богдан. Це він тролив у соцмережах мера Києва Віталія Кличка, ні на крок не відходив від Зеленського у перші місяці його президентства та щось палко шепотів йому на вухо.



З цього шепоту на вушко та присутності Богдана на усіх заходах поряд із президентом спочатку жартували у мережі

Тяжку роботу в Офісі Президента Богдан поєднував із відпочинком в Одесі та Сен-Тропе. Він встиг потролити журналістів інформацією про власну фейкову відставку, потім – про фейкову бійку з главою СБУ Іваном Бакановим та фейковим вибитим зубом. А після зустрічі "нормандської четвірки" Богдан здивував ще одним талантом – виконанням пісні "Холодно" гурту Океан Ельзи.

Співи Богдана: відео

Стан доріг, поїздів і що про це думає рудий кіт

Українські дороги – це і сміх, і гріх. Цього року вони, як зазвичай, провалювались та розмивались. Прірва утворилась навіть навпроти Офісу Президента. Ремонтували їх теж, як завжди: невміло, криво, але креативно.

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Приміром, у Чернівцях дорогу, на якій утворилась чимала яма, перекрили за допомогою чайника на паличці. Ноу-хау слугувало суворою засторогою для водіїв.



Стан українських доріг – те, що незмінне

Чайник таки популярний серед ремонтників інструмент. Так, на Сумщині бригада робітників виконувала аварійний ямковий ремонт дороги, поливаючи її смолою із чайника.

А ось, що про ямковий ремонт в Україну думає рудий кіт. Тваринка висловила свій красномовний протест у Миколаєві.

У Миколаєві кіт оцінив якість ямкового ремонту: відео

Що там дороги… Навіть новесенький пішохідно-велосипедний міст у Києві у 2019 році спіткала низка невдач. Переправу ще називають мостом Кличка, на неї витратили чималі гроші: будівництво обійшлось у понад 400 мільйонів гривень, а сам міст коштував приблизно 275 мільйонів. Втім, халепа: раз по разу на скляних вставках мосту виникають тріщини. Скло раз за разом міняють, а потім виникають нові проблеми: то хтось виїде на міст автомобілем, то послабляться троси, то у склі замножаться мухи…



Всі халепи мосту Кличка/ колаж 24 каналу

Ну і про транспорт. З ним теж – не дуже. Києвом, приміром, їздить маршрутка, у якій справжні поціновувачі дощу чи снігу можуть повністю насолодитися опадами. Ваше діло – відкривати парасольку чи ні.

А тим часом – Укрзалізниця вражає. У поїзді Запоріжжя – Бердянськ на внутрішній обшивці вагону виросли гриби. Чи їстівні – не відомо. Так само не відомо, чи входять вони до "покращень", які Укрзалізниця впроваджує у плацкартах.



Гриби Укрзалізниці

Starbucks у Вестеросі, Instagram Тараса Григоровича і банан за 120 тисяч доларів

А тепер до курйозів зі світу культури. У 2019 році у світ вийшов останній сезон культового серіалу "Гра престолів". Втім, там не обійшлося без низки ляпів.

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Знімальна група не помітила, як поруч із Дайнеріс Таргарієн опинився стаканчик відомої американської мережі кафе Starbucks. На цьому ляпі компанія, кажуть, непогано заробила. Окрім того, на інших кадрах серіалу уважні глядачі помітили пластикові пляшки, що красувались поруч із ногами персонажів.



Горнятко Starbucks у "Грі престолів"

Також фанати помітили, як права залізна рука Джеймі Ланністера стала "живою" – нею він обійняв свою сестру-коханку Серсею. Звісно, усі ці ляпи прихильники серіалу активно обговорювали у мережі.

Поки у Вестеросі відкривався Starbucks, в інстаграмі з’явився акаунт українського генія Тараса Шевченка.

Чоловік, схожий на українського поета, публікує фото та знімає відео про життя Кобзаря в сучасній Україні. Усе це супроводжується дотепними підписами й коментарями щодо політичної ситуації. Ви ще не бачили? То погляньте!

Тим часом на міжнародному художньому ярмарку Art Basel Miami популярним арт-об’єктом був банан, приклеєний до стіни сірим скотчем. Експозиція називалася "Комік", її автор – Мауріціо Каттелан. Ціна цього витвору мистецтва становила 120 тисяч доларів.



"Перфоманс" з бананом

Чому становила? Бо інший митець – Девід Датун – вирішив влаштувати з арт-об’єктом свій перфоманс. Він назвав його "Голодний художник". Дійство заключалося в тому, що Датун попросту відклеїв банан від стіни та з’їв його.

Таке воно мистецтво у 2019-му.

Голодна Росія

І від високого – до… російських реалій. "Халяву" у сусідній країні просто обожнюють. Доказом цьому свідчить таке:

Це вже клініка: у Росії натовп шаленів за дармовими бургерами;



У Росії глядачі на шоу "Поле чудес" накинулися на халявну їжу;



Росіянам жбурляли млинці з балкона музею на Масляну: курйозне відео;



У Росії знову влаштували бійку за безкоштовну їжу.

Так, наприкінці року в російських магазинах почали продавати тарілки у формі лопат. Як стверджують у соціальних мережах, тарілки у формі "національного символа" Росії з'явилися у всіх магазинах країни. Ціна такої тарілки становить 399 рублів, або 151 гривня.



Тарілко-лопата тепер у кожному російському магазині

Як лопата стала "національним символом" Росії?Відео, на яких росіян під час масових заходів готують з лопати, вже давно стали вірусними у соціальних мережах. Самі ж східні сусіди не противляться цьому, а навпаки щоразу злітаються на таку халяву.



Такі "розваги" полюбляють у Росії

Рік нових челенджів

Світ у 2019 році сколихнула низка флешмобів. Один із них – #BottleCapChallenge. Під час нього треба відкрити кришку з пляшки ударом ногою з розвороту. Відео з таким викликом стали вірусними, а до челенджу приєдналося чимало знаменитостей.

Як це було:

Серед спортсменів – у матеріалі 24 каналу.



Серед зірок – дивись тут.

Наприкінці 2019-го мережу заполонив новий челендж – #Chairchallenge. Він демонструє, що завдання з легкістю може повторити будь-яка жінка, а от чоловіки – ні.

Завдання chair challenge полягає в тому, що потрібно стати обличчям впритул до стіни і відступити на 2 кроки назад. Тобто треба стояти від стіни на відстані, рівному потрійний довжині вашої стопи. Потім треба нахилитися до стіни під прямим кутом, упершись в неї головою. Взяти стілець, притиснути його до грудей і, продовжуючи упиратися головою в стіну, випрямитися.

Chair challenge: відео