15:00
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Рецепти корисних перекусів для дітей у школу

611 Читать новость на русском
ТОП–5 корисних перекусів для школярів
ТОП–5 корисних перекусів для школярів / 24 канал

Ось і настав час, коли наші дітлахи повертаються до навчання. Інтенсивні заняття фізкультурою та розумова активність на уроках виснажує дитину за шкільний день. Щоб залишатися активними та зосередженими на науці, ми пропонуємо вам Топ-5 корисних перекусів, які ви з легкістю зможете приготувати своєму школяру.

Корисні цукерки

Всі діти обожнюють цукерки та при будь-якій нагоді випрошують їх у батьків. Проте, магазинні солодощі шкідливі для дитячого організму і майже всі містять у своєму складі харчові додатки.

Читайте також: За яких умов вівсянка не буде завдавати шкоду Вашому здоров'ю

Пропонуємо потішити вашу дитину корисними цукерками власного приготування, які ви сміливо можете давати їй з собою в школу.

інгредієнти цукерки рецепт школярів перекус
Інгредієнти корисних цукерок

400 г домашнього сиру (не сухого)

стакан кокосової стружки

10 шт фініків

чорний шоколад не менше 71%

арахіс або грецький горіх

чайна ложка кокосової олії

Рецепт приготування корисних цукерок

Домашній сир, фініки та кокосову стружку (можна використати кольорову для більш привабливого вигляду) блендеруємо в однорідну масу. Розділяємо готову масу на частини та у кожну з них додаємо всередину горіх, після чого формуємо кульки.

Готові сформовані кульки ставимо в морозилку на годину, щоб вони не втратили форму при контакті із гарячим шоколадом.

Розтоплюємо плитку шоколаду на водяній бані.

Важливо, щоб вода у каструлі не контактувала із дном посуду, у якому ви топите шоколад. 

За допомогою ложки занурюємо сирні кульки у шоколад та викладаємо на тарілку. Поки шоколад не застиг, на нього можна посипати подрібнені горіхи та кокосову стружку. 

цукерки рецепт школярі перекус

Сирні цукерки своїми руками

 

Читайте також: Як какао позитивно може вплинути на Ваше здоров'я

Бананові оладки

Для приготування цього ніжного та солодкого десерту нам потрібно:

2 банани
2 яйця
3-4 ст. л. вівсяного борошна

 

інгредієнти оладки перекус рецепт

Інгредієнти для бананових оладок

 

Рецепт приготування бананових оладок

Банани подрібнюємо на шматочки для кращого блендерування, додаємо яйця та вівсяне борошно. Блендеруємо все до однорідної маси та за допомогою фігурного кільця формуємо оладки.

Для аромату та смаку радимо вам обсмажувати оладки на кокосовій або гарбузовій олії. Також можна готувати бананові смаколики на антипригарній сковороді без олії.

Для декору оладок можна використати листочки м’яти та посипати пудрою.

оладки рецепт перекус

Оладки з бананом

 

Читайте також: Пиріг з яблуками: рецепт приготування на молоці та сметані

Вітамінні батончики

Батончики – це саме те, що потрібно дитині для швидкого перекусу у школі. Їх зручно їсти на шкільній перерві, а складники цього оригінального смаколика наситять організм вашої дитини дуже потрібними мікроелементами.

рецепт печиво вівсянка батончики перекус
Інгредієнти вівсяних батончиків

200 г вівсянки
100 г насіння соняшника
100 г горішків
10 фініків
50 г кунжуту
2 банани
1 ст. л. меду
2 ст. л. кокосової олії

Рецепт приготування вітамінних батончиків

Підсушуємо вівсянку у духовці з медом та горішками. До готової та рум’яної маси додаємо подрібнені фініки, банан, насіння соняшника та кунжут.

Замішуємо всі інгредієнти в однорідну масу додаючи столову ложку кокосової олії. Формуємо батончики та викладаємо на деко і запікаємо 15 хвилин при температурі 180 градусів.

Для зручності готові батончики можна обгорнути у пергамент для випікання.

вітамінні батончики рецепт перекус школярі
Батончики для перекусу 

Читайте також: Як зробити сирники: прості рецепти приготування

М’ясна гавайська піца

Піца – соковита та смачна страва, але з безліччю калорій, які можуть нашкодити школяру. Пропонуємо вам корисну та поживну піцу, яка має чудовий смак та аромат! 

інгредієнти рецепт піца
Інгредієнти для піци без тіста

300 г фаршу індички
100 г томатного соусу
100 г ананасів
100 г кукурудзи
базилік
сир Фета
паприка
перець 
сіль

Рецепт приготування гавайської піци без тіста

Формуємо із фаршу круглу форму на пергаменті. Щоб полегшити формування основи, можна використати блюдце.

Томатний соус, сир, ананаси та кукурудзу викладаємо зверху на основу і запікаємо у духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин.

Прикрашаємо поживним та вітамінним базиліком.

піца без тіста рецепт перекус
Піца без тіста 

Вівсяне печиво з шоколадом

Процес приготування вівсяного печива можна перетворити на захоплюючий інтерактив із вашою дитиною та цим самим робити перші кроки у кулінарії, використовуючи різні форми для випікання та декору.

інгредієнти рецепт вівсяне печиво

Інгредієнти для печива

400 г вівсянки
100 г кокосової олії
10 г розпушувача для тіста
150 г цукру або три банани
100 г горішків
плитка чорного шоколаду
три яйця
кориця

Рецепт приготування вівсяного печива з шоколадом

Вівсянку подрібнюємо в блендері до порошкового стану, додаємо попередньо підсмажені горішки та ще раз подрібнюємо все в однорідну масу.

Яйця, цукор та розпушувач збиваємо та додаємо до вівсяної маси.

Подрібнюємо шоколад, додаємо до готової маси корицю, кокосову олію та з’єднуємо всі інгредієнти – замішуємо тісто.

Формуємо вівсяні тістечка та випікаємо їх при 180 градусах 15-18 хвилин.

 вівсяне печиво рецепт перекус школярі
Вівсяне печиво своїми руками

Автор і фото: Богданна Огородник

Теги: LifeStyle Публікації Здорове харчування Статті Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
 29 березня , 06:09
Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
 12 березня , 18:23
У Луганську пролунав вибух
 22 листопада 2017 , 22:18
Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
 12 листопада 2017 , 17:42
Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
 4 лютого , 17:36
У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
 24 січня , 21:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук