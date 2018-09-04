Рецепти корисних перекусів для дітей у школу

Ось і настав час, коли наші дітлахи повертаються до навчання. Інтенсивні заняття фізкультурою та розумова активність на уроках виснажує дитину за шкільний день. Щоб залишатися активними та зосередженими на науці, ми пропонуємо вам Топ-5 корисних перекусів, які ви з легкістю зможете приготувати своєму школяру.

Корисні цукерки

Всі діти обожнюють цукерки та при будь-якій нагоді випрошують їх у батьків. Проте, магазинні солодощі шкідливі для дитячого організму і майже всі містять у своєму складі харчові додатки.

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Пропонуємо потішити вашу дитину корисними цукерками власного приготування, які ви сміливо можете давати їй з собою в школу.



Інгредієнти корисних цукерок

400 г домашнього сиру (не сухого)



стакан кокосової стружки



10 шт фініків



чорний шоколад не менше 71%



арахіс або грецький горіх



чайна ложка кокосової олії

Рецепт приготування корисних цукерок

Домашній сир, фініки та кокосову стружку (можна використати кольорову для більш привабливого вигляду) блендеруємо в однорідну масу. Розділяємо готову масу на частини та у кожну з них додаємо всередину горіх, після чого формуємо кульки.

Готові сформовані кульки ставимо в морозилку на годину, щоб вони не втратили форму при контакті із гарячим шоколадом.

Розтоплюємо плитку шоколаду на водяній бані.

Важливо, щоб вода у каструлі не контактувала із дном посуду, у якому ви топите шоколад.

За допомогою ложки занурюємо сирні кульки у шоколад та викладаємо на тарілку. Поки шоколад не застиг, на нього можна посипати подрібнені горіхи та кокосову стружку.

Сирні цукерки своїми руками

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Бананові оладки