Рецепти корисних перекусів для дітей у школу
Ось і настав час, коли наші дітлахи повертаються до навчання. Інтенсивні заняття фізкультурою та розумова активність на уроках виснажує дитину за шкільний день. Щоб залишатися активними та зосередженими на науці, ми пропонуємо вам Топ-5 корисних перекусів, які ви з легкістю зможете приготувати своєму школяру.
Корисні цукерки
Всі діти обожнюють цукерки та при будь-якій нагоді випрошують їх у батьків. Проте, магазинні солодощі шкідливі для дитячого організму і майже всі містять у своєму складі харчові додатки.
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Пропонуємо потішити вашу дитину корисними цукерками власного приготування, які ви сміливо можете давати їй з собою в школу.
Інгредієнти корисних цукерок
400 г домашнього сиру (не сухого)
стакан кокосової стружки
10 шт фініків
чорний шоколад не менше 71%
арахіс або грецький горіх
чайна ложка кокосової олії
Рецепт приготування корисних цукерок
Домашній сир, фініки та кокосову стружку (можна використати кольорову для більш привабливого вигляду) блендеруємо в однорідну масу. Розділяємо готову масу на частини та у кожну з них додаємо всередину горіх, після чого формуємо кульки.
Готові сформовані кульки ставимо в морозилку на годину, щоб вони не втратили форму при контакті із гарячим шоколадом.
Розтоплюємо плитку шоколаду на водяній бані.
Важливо, щоб вода у каструлі не контактувала із дном посуду, у якому ви топите шоколад.
За допомогою ложки занурюємо сирні кульки у шоколад та викладаємо на тарілку. Поки шоколад не застиг, на нього можна посипати подрібнені горіхи та кокосову стружку.
Сирні цукерки своїми руками
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Бананові оладки
Для приготування цього ніжного та солодкого десерту нам потрібно:
2 банани
2 яйця
3-4 ст. л. вівсяного борошна
Інгредієнти для бананових оладок
Рецепт приготування бананових оладок
Банани подрібнюємо на шматочки для кращого блендерування, додаємо яйця та вівсяне борошно. Блендеруємо все до однорідної маси та за допомогою фігурного кільця формуємо оладки.
Для аромату та смаку радимо вам обсмажувати оладки на кокосовій або гарбузовій олії. Також можна готувати бананові смаколики на антипригарній сковороді без олії.
Для декору оладок можна використати листочки м’яти та посипати пудрою.
Оладки з бананом
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Вітамінні батончики
Батончики – це саме те, що потрібно дитині для швидкого перекусу у школі. Їх зручно їсти на шкільній перерві, а складники цього оригінального смаколика наситять організм вашої дитини дуже потрібними мікроелементами.
Інгредієнти вівсяних батончиків
200 г вівсянки
100 г насіння соняшника
100 г горішків
10 фініків
50 г кунжуту
2 банани
1 ст. л. меду
2 ст. л. кокосової олії
Підсушуємо вівсянку у духовці з медом та горішками. До готової та рум’яної маси додаємо подрібнені фініки, банан, насіння соняшника та кунжут.
Замішуємо всі інгредієнти в однорідну масу додаючи столову ложку кокосової олії. Формуємо батончики та викладаємо на деко і запікаємо 15 хвилин при температурі 180 градусів.
Для зручності готові батончики можна обгорнути у пергамент для випікання.
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М’ясна гавайська піца
Піца – соковита та смачна страва, але з безліччю калорій, які можуть нашкодити школяру. Пропонуємо вам корисну та поживну піцу, яка має чудовий смак та аромат!
Інгредієнти для піци без тіста
300 г фаршу індички
100 г томатного соусу
100 г ананасів
100 г кукурудзи
базилік
сир Фета
паприка
перець
сіль
Рецепт приготування гавайської піци без тіста
Формуємо із фаршу круглу форму на пергаменті. Щоб полегшити формування основи, можна використати блюдце.
Томатний соус, сир, ананаси та кукурудзу викладаємо зверху на основу і запікаємо у духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин.
Прикрашаємо поживним та вітамінним базиліком.
Вівсяне печиво з шоколадом
Процес приготування вівсяного печива можна перетворити на захоплюючий інтерактив із вашою дитиною та цим самим робити перші кроки у кулінарії, використовуючи різні форми для випікання та декору.
Інгредієнти для печива
400 г вівсянки
100 г кокосової олії
10 г розпушувача для тіста
150 г цукру або три банани
100 г горішків
плитка чорного шоколаду
три яйця
кориця
Рецепт приготування вівсяного печива з шоколадом
Вівсянку подрібнюємо в блендері до порошкового стану, додаємо попередньо підсмажені горішки та ще раз подрібнюємо все в однорідну масу.
Яйця, цукор та розпушувач збиваємо та додаємо до вівсяної маси.
Подрібнюємо шоколад, додаємо до готової маси корицю, кокосову олію та з’єднуємо всі інгредієнти – замішуємо тісто.
Формуємо вівсяні тістечка та випікаємо їх при 180 градусах 15-18 хвилин.
Вівсяне печиво своїми руками
Автор і фото: Богданна Огородник