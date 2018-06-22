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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Їжа для мозку: які продукти найкраще поліпшують його роботу

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Яка їжа корисна для мозку
Яка їжа корисна для мозку / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Для ефективної роботи наш мозок потребує не лише правильного відпочинку, але повноцінного харчування.

На роботу головного мозку неабияк впливає те, що ми їмо.

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Спеціалізоване видання American Journal of Clinical Nutrition оприлюднило список життєво необхідних для роботи мозку продуктів.

Як підтверджують дослідження, білок потрібен людині не лише для нарощення м’язів, а й для повноцінної роботи мозку.

Білки, потрібні низці важливих амінокислот, які безпосередньо беруть участь у процесах мозкової діяльності. Вони містяться у м'ясі, птиці, рибі, яйцях, молочних продуктах, бобових.

Для повноцінної роботи для мозку важливі вітаміни груп В. Їх легко знайти в шпинаті, сочевиці, тофу, яйцях, злакових, нуті тощо.

Головному мозку також потрібні жири. Увагу варто звернути саме на продукти, які містять корисні жири, наприклад, такі, як жири у риба з родини лососевих, скумбрія, сардина чи оселедець.

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Інший вид корисних жирів можна відшукати у авокадо чи волоських горіхах.

Спеціалісти також радять якомога частіше замінювати прості вуглеводи складними. Солодощі чи випічку замінити цільнозерновими злаками, морквою, кабачками та солодкою картоплею. Для їх кращого засвоєння рекомендують вживати разом з білками.

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Які продукти необхідні для роботи мозку

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Теги: дослідження Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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