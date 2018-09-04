Їжа для обранців: опублікували нові ціни у їдальні ВР

В мережі опублікували оновлений асортимент страв та цін на них з їдальні для нардепів.

Про це повідомляє "Апостроф".

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Світлини меню з цінами станом на сьогодні, 4 вересня, опублікували журналісти.

Згідно з переліком страв, 100 грам вінегрету коштують 15 гривень 50 копійок, а одне яйце – 5 гривень 63 копійки. 150 грам салату "Цезар з куркою" вартують 35 гривень 80 копійок. За овочевий суп-пюре доведеться віддати 23 гривні 70 копійок, за картопляні зрази – 18 гривень 20 копійок.



Нові ціни у їдальні Верховної Ради

З делікатесів у меню є бутерброди з червоною ікрою (55 гривень 39 копійок), філе сьомги (160 гривень 61 копійка за 100 грам), смажені тигрові креветки з томатами чері (151 гривень 91 копійка за 55 грам), відварний язик (850 гривень за кг).



Асортимент фруктів у їдальні Верховної Ради



Рахунок за сирники і каву у їдальні Верховної Ради

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, стартувало перше засідання дев'ятої сесії Верховної Ради України.