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Їжа для обранців: опублікували нові ціни у їдальні ВР

2441 Читать новость на русском
У депутатській їдальні
У депутатській їдальні / Апостроф

В мережі опублікували оновлений асортимент страв та цін на них з їдальні для нардепів.

Про це повідомляє "Апостроф".

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Світлини меню з цінами станом на сьогодні, 4 вересня, опублікували журналісти.

Згідно з переліком страв, 100 грам вінегрету коштують 15 гривень 50 копійок, а одне яйце – 5 гривень 63 копійки. 150 грам салату "Цезар з куркою" вартують 35 гривень 80 копійок. За овочевий суп-пюре доведеться віддати 23 гривні 70 копійок, за картопляні зрази – 18 гривень 20 копійок.

Верховна Рада їдальня ціни
Нові ціни у їдальні Верховної Ради

З делікатесів у меню є бутерброди з червоною ікрою (55 гривень 39 копійок), філе сьомги (160 гривень 61 копійка за 100 грам), смажені тигрові креветки з томатами чері (151 гривень 91 копійка за 55 грам), відварний язик (850 гривень за кг).

їдальня Верховна Рада
Асортимент фруктів у їдальні Верховної Ради

їдальня Верховна рада
Рахунок за сирники і каву у їдальні Верховної Ради

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, стартувало перше засідання дев'ятої сесії Верховної Ради України.

Теги: Новини України Верховна Рада Ціни
Джерело: 24 Канал
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