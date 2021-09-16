Ймовірна причина вибуху в Дніпрі – вибухівка, прикріплена до авто, – ЗМІ

Причиною смертельного вибуху у Дніпрі 15 вересня могла стати вибухівка, прикріплена до авто. Жертвами трагедії стали 2 людей: Дар'я Гречищева та Олексій Кавлак.

В автомобілі, ймовірно, встановили саморобний вибуховий пристрій. Він міг спрацювати, коли водій сів за кермо.

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За даними слідства, в автомобілі встановили саморобний вибуховий пристрій,

– мовиться у повідомленні.

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