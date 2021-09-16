Ймовірна причина вибуху в Дніпрі – вибухівка, прикріплена до авто, – ЗМІ

16 вересня 2021 , 14:27
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Причиною смертельного вибуху у Дніпрі 15 вересня могла стати вибухівка, прикріплена до авто. Жертвами трагедії стали 2 людей: Дар'я Гречищева та Олексій Кавлак.

В автомобілі, ймовірно, встановили саморобний вибуховий пристрій. Він міг спрацювати, коли водій сів за кермо.

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За даними слідства, в автомобілі встановили саморобний вибуховий пристрій,
– мовиться у повідомленні.

Вибух у Дніпрі: головне

  • Трагедія сталася 15 вересня близько 9 ранку на проспекті Богдана Хмельницького. 
  • Вибухнув автомобіль Nissan Primerа. У салоні перебували 2 людей: речниця ДСНС і волонтерка Червоного Хреста Дар'я Гречищева та член патріотичної організації "Український легіон" Олексій Кавлак. На жаль, вони загинули.
  • СБУ розпочала розслідування за статтею про теракт. 
  • Вибух був настільки сильним, що з вікон у будинку поблизу повилітало скло. 
  • Очевидиця трагедії – журналістка Тетяна Заєць – розповіла: в одну мить їй здалося, що почалася війна
  • Кавлак та Гречищева були добрими знайомими. Разом вони працювали над навчально-волонтерськими проєктами. 
  • За даними ЗМІ, у загиблих могли бути також романтичні стосунки
Автор: Мар'яна Бекало