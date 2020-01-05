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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ
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      Ймовірна війна між США та Іраном та резонансне вбивство у Каховці – відео тижня

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      Топові відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Наслідки протистояння США й Ірану

      Зі сльозами на очах тисячі іранців прощалися з генерал-лейтенантом елітного спецпідрозділу Корпусу стражів Ісламської революції. Касіма Сулеймані вбили у ніч проти 3 січня неподалік від аеропорту Багдада. У машину, в якій він перебував, влучили американські снаряди. Разом з іранським генерал-лейтенантом загинуло ще вісім осіб. Спецоперацію у Багдаді провели за особистим наказом Дональда Трампа.

      Дивіться відео: чи можлива повномасштабна війна між США та Іраном

      Резонансне вбивство у Каховці

      У Каховці люди підозрюють поліцію у приховуванні слідів вбивства чоловіка. Він хотів, аби колишня дружина дозволила йому бачитися з рідним сином. Проте її новий обранець, колишній правоохоронець, був проти цього. Під час чергової словесної перепалки випустив з десяток куль у першого чоловіка дружини. Підозрюваного затримали правоохоронці, проте родичі побоюються що справедливого рішення не буде.

      Дивіться відео: чому людей обурило розслідування правоохоронців

      Доля тигрів, яких знайшли у Києві

      У Києві у клітках знайшли шістьох тигрів. Вони були брудні, голодні та налякані. Згодом з'ясувалося, що раніше звірів тримав один із комплексів відпочинку. Але, коли він закрився – тигри виявилися нікому не потрібними. Хижаків зафільмувала зоозахисниця Євгенія Прокопенко. Про те, що на Водниковому острові у Києві в тісній клітці гарчать тигри – їй повідомив знайомий, а йому – рибалки.

      Дивіться відео: у Києві знайшли шістьох тигрів

      Смертельна повінь в Індонезії

      У столиці Індонезії Джакарті сильні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту. Через негоду загинули щонайменше 43 людини. Ще приблизно 35 тисяч мешканців столиці були евакуйовані до тимчасових притулків. Очевидці опублікували фото та відео у соцмережах. Автомобілі майже повністю занурені у воду, а люди намагаються пройти через мутно-коричневу воду в деяких частинах столиці.

      Дивіться відео: наслідки страшної негоди в Індонезії

      Непродані ялинки перетворилися на купи сміття 

      В час, коли кожне дерево – на вагу золота, в Україні їх викидають як непотріб. Після Нового року недобросовісні продавці залишили десятки ялинок, які не встигли розкупити. По всій Україні гори свіжозрубаних ялинок перетворилися на купи сміття. У соцмережах люди почали викладати десятки світлин з різних міст, де ялинки лежать просто неба.

      Дивіться відео: в Україні на вулицях міст залишили десятки нерозпроданих ялинок

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Протести в Каховці Світ тварин Новорічні свята Новини США Вбивство Сулеймані Іран Дональд Трамп Вбивство Розслідування Відео тижня Війна Новини Києва Індонезія Стихійні лиха
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