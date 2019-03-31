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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК

      Ймовірні бюлетені з відмітками за Юлію Тимошенко знайшли у Краматорську

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      Ймовірні бюлетені з відмітками за Юлію Тимошенко знайшли у Краматорську
      Ймовірні бюлетені з відмітками за Юлію Тимошенко знайшли у Краматорську / ba.org.ua

      У Краматорську поліції повідомили про замінування автомобіля біля виборчої дільниці. Під час перевірки авто вибухівку так і не знайшли, але поліція виявила ймовірно підроблені бюлетені з відмітками за кандидата в президенти Юлію Тимошенко.

      Йдеться про автомобіль Audi 6, повідомили у поліції Донеччини.

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      При перевірці правоохоронці виявили пакет бюлетенів. Вони мали явні ознаки підробки та були вже заповнені на користь одного з кандидатів у президенти. За інформацією "Новостей Донбасса", йдеться про авто з литовськими номерами, в салоні якого окрім бюлетенів знайшли посвідчення спостерігача.

      У прес-службі "Батьківщини" назвали вказану ситуацію провокацією влади.

      Наразі поліція перевіряє походження документів та встановлює їхнього власника. Цю подію кваліфікували за статтею 158 (фальсифікація виборчих документів) Кримінального кодексу.

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини Кримінальні новини Новини Донецька Поліція
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