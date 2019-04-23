21:27
23 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробить риболовлю платною. Навіщо Маск заговорив російською
      Вєсті Кремля
      23:23, 22 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський вивчає нові українські слова. Візит "Зе-команди" до "Дудя"
      Вєсті.UA
      21:15, сьогодні
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Ймовірних нападників вже не підозрюють у вбивстві, – ЗМІ

      647 Читать новость на русском
      Ймовірним вбивцям Гандзюк змінили підозру, – ЗМІ
      Ймовірним вбивцям Гандзюк змінили підозру, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу та Микиті Грабчуку змінили підозру. Тепер їх підозрюють не у вбивстві, а в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

      Покарання за цими звинуваченнями ймовірні винуватці можуть отримати менш суворе – від 7 до 10 років позбавлення волі, повідомляє "Слідство.Інфо".

      Читайте також: Хто вбив Катю Гандзюк: що відомо про нападників на активістку з Херсона

      При цьому за умисне вбивство підозрювані чоловіки могли отримати суворіше покарання – позбавленням волі на термін від 10 до 15 років або навіть довічне ув’язнення. Окрім того, видання із посиланням на власні джерела повідомляє, що аналогічно підозру змінили Сергієві Торбіну. За версією слідства, він організував групу нападників.

      У Генпрокуратурі наразі інформації не коментують. Однак раніше у суді підтвердили, що підозру пом'якшили помічнику народного депутата Паламарчука Ігорю Павловському. Тепер справу перекваліфікували на "покривання злочину".

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них на той час зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Що треба знати про вбивство Гандзюк:

      справа гандзюк: останні новини
      blog_ava
      Страви на Великдень: 11 оригінальних рецептів з фото
      сьогодні
      16893
      Теги: Новини України Справа Катерини Гандзюк Судді Новини Херсона Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як Росія стежила за виборами в Україні: головні заяви і публікації
      сьогодні , 21:01 Як Росія стежила за виборами в Україні: головні заяви і публікації
      Світлана Попова 455
      Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
      сьогодні , 20:33 Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
      417
      Синютка, Москаль, Савченко – хто наступний з голів ОДА піде у відставку
      сьогодні , 19:25 Синютка, Москаль, Савченко – хто наступний з голів ОДА піде у відставку
      Ірина Поліщук 1001
      Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      сьогодні , 10:30 Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      899
      Чи впливає Росія на ціни на бензин в Україні і до чого тут Медведчук
      сьогодні , 18:40 Чи впливає Росія на ціни на бензин в Україні і до чого тут Медведчук
      Євгенія Мазур 1146
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук