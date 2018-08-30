У Мін'юсті прокоментували ймовірність повторення інциденту з бійцями "Торнадо"

Колишні бійці батальйону "Торнадо", які влаштували бунт у Лук'янівському слідчому ізоляторі, "розселені" по різних пенітенціарних установах, тому ймовірність повторення інциденту низька.

Про це повідомив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Два працівники Лук'янівського СІЗО, яких підозрюють у скоєнні злочину, нині перебувають в ізоляторі тимчасового тримання МВС, думаю, що за якийсь час їм буде висунуто конкретні підозри, і справа піде до суду", – сказав Чернишов в ефірі "5 каналу".

За його словами, четверо "торнадівців", яких вивезли з Лук'янівського СІЗО, перебувають у пенітенціарних установах Київської області.

На сьогодні з урахуванням того, хто залишився, їхніх характеристик, ця ймовірність низька,

– відповів представник Мінюсту про ймовірність повторення інциденту.

Нагадаємо, 9 серпня, екс-бійці "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО. Зазначається, що причиною бунту стало те, що екс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання. Новим очільником Лук'янівського СІЗО став Руслан Ромашков, екс-керівник Бориспільської виправної колонії №119.