Ймовірний суперник Усика мріє стати громадянином Росії

Кубинський боксер Юнієр Дортикос, який може стати суперником українця Олександра Усика у фіналі турніру WBSS, зробив несподівану заяву.

Дортикос розповів, що хоче взяти російське громадянство після півфінального поєдинку змагань проти Мурата Гассієва із Росії, пише Чемпіон.

У мене багато друзів у Росії, є друг, з яким ми не раз спарингували – Дмитро Кудряшов, – розповів Дортикос. – Я багато разів приїжджав до Росії, одного разу ще коли був підлітком у 16 років. Радянська школа боксу дала мені великий досвід. У майбутньому, думаю, стати російським громадянином.

Нагадаємо, у півфіналі турніру WBSS українець Олександр Усик переміг латвійця Майріса Брієдіса.

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