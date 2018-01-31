Ймовірний суперник Усика мріє стати громадянином Росії
08:45, сьогодні 757 Читать новость на русском
Кубинський боксер Юнієр Дортикос, який може стати суперником українця Олександра Усика у фіналі турніру WBSS, зробив несподівану заяву.
Дортикос розповів, що хоче взяти російське громадянство після півфінального поєдинку змагань проти Мурата Гассієва із Росії, пише Чемпіон.
У мене багато друзів у Росії, є друг, з яким ми не раз спарингували – Дмитро Кудряшов, – розповів Дортикос. – Я багато разів приїжджав до Росії, одного разу ще коли був підлітком у 16 років. Радянська школа боксу дала мені великий досвід. У майбутньому, думаю, стати російським громадянином.
Нагадаємо, у півфіналі турніру WBSS українець Олександр Усик переміг латвійця Майріса Брієдіса.
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Джерело: 24 Канал
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