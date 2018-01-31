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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

Ймовірний суперник Усика мріє стати громадянином Росії

08:45, сьогодні 757 Читать новость на русском
Юнієр Дортикос
Юнієр Дортикос

Кубинський боксер Юнієр Дортикос, який може стати суперником українця Олександра Усика у фіналі турніру WBSS, зробив несподівану заяву.

Дортикос розповів, що хоче взяти російське громадянство після півфінального поєдинку змагань проти Мурата Гассієва із Росії, пише Чемпіон.

У мене багато друзів у Росії, є друг, з яким ми не раз спарингували Дмитро Кудряшов, розповів Дортикос. Я багато разів приїжджав до Росії, одного разу ще коли був підлітком у 16 років. Радянська школа боксу дала мені великий досвід. У майбутньому, думаю, стати російським громадянином.

Нагадаємо, у півфіналі турніру WBSS українець Олександр Усик переміг латвійця Майріса Брієдіса.

Читайте також: Усик побив рекорд Холіфілда та повторив досягнення Кличка

Теги: Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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