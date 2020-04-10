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      В Івано-Франківську можуть закрити магазини на вихідні

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      У Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях хочуть ввести комендантську годину, яка діятиме у вихідні дні. Все через різке збільшення хворих на COVID-19 у цих регіонах. Очільники ОДА пояснили, що хочуть, зокрема, запобігти масовому скупченню людей на Вербну неділю та Великдень.

      Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі 24 каналу пояснив, що такі заходи необхідні для українців.

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      "Ми знаємо, що йде Вербна неділя, тому є загроза подальшого поширення вірусу", – сказав Марцінків.

      Всі деталі введення комендантської години обговорять сьогодні голови певних облдержадміністрацій.

      Мова йде навіть про те, щоб з суботи до ранку понеділка зачинити усі магазини і ввести повне обмеження. Чи дійсно це зроблять – вирішуватимуть сьогодні,
      – розповів міський голова.

      За його словами, люди можуть більше виходити на вулицю через гарну погоду, саме тому треба ввести максимальні карантинні обмеження. Однак Марцінків також наголосив, що багато залежить саме від свідомості людей – вони мають розуміти загрозу для себе та рідних.

      Довідка. В Івано-Франківську вже зафіксували 220 випадків зараження на COVID-19. Зокрема, 5 з них – летальні.

      Руслан Марцінків розповів, що певна частина мешканців Івано-Франківської області досі продовжує ходити у церкву.

      Вчора ми зібрали всіх священнослужителів і єпископів. Була чітка рекомендація від них залишатись вдома і слухати службу онлайн. Тому я дякую нашим владикам за розуміння,
      – зазначив міський голова.

      "Один з найстарших священників сказав, що вже був час, коли церква була забороненою. Тоді ми сиділи біля радіо, освячували паску і їли. Тому нічого поганого в цьому немає. Треба слухати наших старших отців, які дійсно вийшли з підпілля", – сказав Марцінків.

      Що таке комендантська година? Заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни, де ввели надзвичайний стан.

      Заборона виходити на вулицю найчастіше розповсюджується на вечірній і нічний період часу.

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Новини Львова Коронавірус в Україні Тернопіль Новини Івано-Франківська
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