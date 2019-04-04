Ролик із викликом Зеленського міг бути зроблений ще до першого туру виборів, – експерт

У відеозверненні до Порошенка з викликом на стадіон НСК "Олімпійський" на дебати, Володимир Зеленський заявив, що кандидати у президенти повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів.

Про це розповів політичний експерт Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу.

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"Я не дуже розумію цієї логіки, це що у зв’язку з постом? Чи вони в ДТП потрапили? У чому проблема? В мене просто складається враження, що це відео (уривок про те, що потрібно пройти психологічну експертизу, – 24 канал) було заготовлено ще до першого туру президентських виборів", – сказав експерт.

Солонтай вважає, що це була заготовка, адже Зеленський говорить, що всі кандидати мають пройти тест, але ж їх тільки двоє.

Це що звинувачення того, що Порошенко випиває? Мені здається, що це якийсь абсурд. Плутати декілька випадків, коли Порошенко десь на застіллі, з тим, що Порошенко випиває – це дивно. Мені здається, що це частинка з ролику, який готувався до першого туру, і який переробили до другого туру виборів,

– наголосив експерт.

Він також додав, що не бачить нічого поганого в тому, якщо президент вирішить випити трохи алкоголю перед тим, як виходити на трибуну, так би мовити, для доброго тонусу.

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