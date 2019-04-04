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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Ролик із викликом Зеленського міг бути зроблений ще до першого туру виборів, – експерт

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      У відеозверненні до Порошенка з викликом на стадіон НСК "Олімпійський" на дебати, Володимир Зеленський заявив, що кандидати у президенти повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів.

      Про це розповів політичний експерт Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу.

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      "Я не дуже розумію цієї логіки, це що у зв’язку з постом? Чи вони в ДТП потрапили? У чому проблема? В мене просто складається враження, що це відео (уривок про те, що потрібно пройти психологічну експертизу, – 24 канал) було заготовлено ще до першого туру президентських виборів", – сказав експерт.

      Солонтай вважає, що це була заготовка, адже Зеленський говорить, що всі кандидати мають пройти тест, але ж їх тільки двоє. 

      Це що звинувачення того, що Порошенко випиває? Мені здається, що це якийсь абсурд. Плутати декілька випадків, коли Порошенко десь на застіллі, з тим, що Порошенко випиває – це дивно. Мені здається, що це частинка з ролику, який готувався до першого туру, і який переробили до другого туру виборів,
      – наголосив експерт.

      Він також додав, що не бачить нічого поганого в тому, якщо президент вирішить випити трохи алкоголю перед тим, як виходити на трибуну, так би мовити, для доброго тонусу.

      Зеленський викликав Порошенка на дебати: відео

      Порошенко відповів згодою на ультиматум Зеленського: відео

       

       

      blog_ava
      Команда Зеленського сама себе загнала в інституційну пастку, – експерт
      сьогодні
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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини України Дебати Зеленського з Порошенком
      Джерело: 24 канал
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