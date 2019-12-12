Впевнений, що ми підпишемо газовий контракт з Росією, це вигідно всім, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контракт з Росією щодо транзиту газу через територію України має бути підписано, головне питання залишається тільки за тим, які терміни будуть прописані у договорі.

Про це президент зазначив під час ефіру програми "Право на правду".

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"У нас дуже великий відсоток того, що буде підписано контракт щодо транзиту газу. Це важливо не тільки для України, це важливо для Європи", – сказав Зеленський

Він додав, що розмова про це йшла і під час зустрічі в нормандській четвірці, і тет-а-тет з Путіним.

Я бачу, що всі зараз налаштовані на те, щоб підписати договір. Тобто зараз головне питання в терміні цього контракту. Росія нам запропонувала один рік спочатку. А ми їм запропонували трішечки більше – десять років. Потім нам запропонували 3 роки, а ми запропонували компроміс – десять років знову. І я думаю, що ми зійдемося на нормальному,

– наголосив президент України.

Він підкреслив, що перемовини будуть продовжені. "Я чомусь впевнений, що ми підпишемо договір про транзит – це великі кошти для України, нам це дуже потрібно", – ствердив Зеленський.

Також він сказав, що це не буде політична ціна за газ.

Це економічне питання. Суто економічне питання. У нас тристоронні перемовини: ЄС, Росія та Україна. Тобто Росії потрібно продавати газ, Європі цей газ потрібен, у нас – труба. В принципі, всім вигідно,

– підсумував Зеленський.