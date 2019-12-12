Впевнений, що ми підпишемо газовий контракт з Росією, це вигідно всім, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що контракт з Росією щодо транзиту газу через територію України має бути підписано, головне питання залишається тільки за тим, які терміни будуть прописані у договорі.
Про це президент зазначив під час ефіру програми "Право на правду".
До теми: Зеленський оприлюднив деталі перемовин щодо нового контракту з Росією на транзит газу
"У нас дуже великий відсоток того, що буде підписано контракт щодо транзиту газу. Це важливо не тільки для України, це важливо для Європи", – сказав Зеленський
Він додав, що розмова про це йшла і під час зустрічі в нормандській четвірці, і тет-а-тет з Путіним.
Я бачу, що всі зараз налаштовані на те, щоб підписати договір. Тобто зараз головне питання в терміні цього контракту. Росія нам запропонувала один рік спочатку. А ми їм запропонували трішечки більше – десять років. Потім нам запропонували 3 роки, а ми запропонували компроміс – десять років знову. І я думаю, що ми зійдемося на нормальному,
– наголосив президент України.
Він підкреслив, що перемовини будуть продовжені. "Я чомусь впевнений, що ми підпишемо договір про транзит – це великі кошти для України, нам це дуже потрібно", – ствердив Зеленський.
Також він сказав, що це не буде політична ціна за газ.
Це економічне питання. Суто економічне питання. У нас тристоронні перемовини: ЄС, Росія та Україна. Тобто Росії потрібно продавати газ, Європі цей газ потрібен, у нас – труба. В принципі, всім вигідно,
– підсумував Зеленський.
Що треба знати про газові переговори
- Транзитний газовий контракт між Україною та Росією завершується 31 грудня 2019 року.
- Окрім того, що Україна хоче контракт на 10 років, а Росія – на один, у пропонованому РФ договорі є ще одна умова – відмова України та Росії від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів. У "Нафтогазі" ж підкреслили, що Україна не планує забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
- Російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ Газпром офіційно відмовився постачати Україні газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. У "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
- Володимир Путін заявив, що РФ готова прокачувати газ в Європу лише на своїх умовах. Водночас у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.
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