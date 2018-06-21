14:02
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Йога формує у людей завищену самооцінку, – вчені

169 Читать новость на русском
Йога робить людей нарцисами?
Йога робить людей нарцисами? / www.lifehack.org

Вчені з Саутгемптонського університету з'ясували, що йога та медитація здатні розвинути у людей завищену самооцінку.

Про це йдеться у журналі Quartz.

Читайте також: 7 простих способів змусити себе почати займатися спортом

Також це твердження підтвердила група дослідників з університету Мангейма в Німеччині. Вчені протягом 15 тижнів оцінювали рівень самооцінки у людей, які регулярно практикуючих йогу і медитацію. В учасників запитували, на скільки вони оцінюють себе порівняно з учнями з середньою підготовкою, чи готові вони займатися доброю справою і чи згодні вони, що їх самооцінка висока.

Протягом години після заняття йогою в учасників дослідження спостерігалася завищена самооцінка за всіма трьома критеріями. Однак такого не фіксували у тих, хто не практикувався більше доби.

Водночас вчені у своїй роботі визнають, що, можливо, експеримент показав такий результат тільки в Німеччині. Західний підхід до йоги і медитації може відрізнятися від того, який диктують буддійські практики.

Як відзначає буддійський письменник Льюїс Річмонд в The Huffington Post, медитація справді може формувати нарцисизм.

Сидячи у тиші із закритими очима обличчям до стіни і зосереджуючись на диханні, тілі і розумовій діяльності, людина може поглинати сам себе,
– сказав він.

Теги: LifeStyle Здорове життя Психологія Здоров'я Фітнес
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нацбезпека України: як її змінить новий закон
сьогодні, 13:30 Нацбезпека України: як її змінить новий закон
Яніна Ткачук 955
Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
сьогодні, 12:00 Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
Юрій Бутусов 1087
Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
сьогодні, 11:00 Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
Павло Казарін 340
Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
сьогодні, 08:38 Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
Олексій Чибісов 2152
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 червня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 1976
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук