Йога формує у людей завищену самооцінку, – вчені

Вчені з Саутгемптонського університету з'ясували, що йога та медитація здатні розвинути у людей завищену самооцінку.

Про це йдеться у журналі Quartz.

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Також це твердження підтвердила група дослідників з університету Мангейма в Німеччині. Вчені протягом 15 тижнів оцінювали рівень самооцінки у людей, які регулярно практикуючих йогу і медитацію. В учасників запитували, на скільки вони оцінюють себе порівняно з учнями з середньою підготовкою, чи готові вони займатися доброю справою і чи згодні вони, що їх самооцінка висока.

Протягом години після заняття йогою в учасників дослідження спостерігалася завищена самооцінка за всіма трьома критеріями. Однак такого не фіксували у тих, хто не практикувався більше доби.

Водночас вчені у своїй роботі визнають, що, можливо, експеримент показав такий результат тільки в Німеччині. Західний підхід до йоги і медитації може відрізнятися від того, який диктують буддійські практики.

Як відзначає буддійський письменник Льюїс Річмонд в The Huffington Post, медитація справді може формувати нарцисизм.

Сидячи у тиші із закритими очима обличчям до стіни і зосереджуючись на диханні, тілі і розумовій діяльності, людина може поглинати сам себе,

– сказав він.