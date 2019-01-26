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      Йоганнес Бьо оформив золотий дубль на етапі у Антхольці, українець Прима лише 26-й

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      Результати чоловічої гонки переслідування в Антхольці
      Результати чоловічої гонки переслідування в Антхольці / Getty Images

      У суботу, 26 січня, відбулася чоловіча гонка переслідування в рамках етапу Кубка світу з біатлону в італійському місті Антхольц-Антерсел. Участь в цій гонці взяли двоє українців.

      Перемогу в цій гонці здобув норвежець Йоганнес Бьо, який впевнено лідирував впродовж усієї гонки завдяки фантастичній швидкості ходом. Цією звитягою Бьо оформив золотий дубль на етапі у Антхольці.

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      Боротьба за місце на п'єдесталі розгорнулася одразу між чотирьма французами, серед яких виявився іменитий Мартен Фуркад. Все ж більш влучним виявився Антонен Гігона, який виборов срібло в цій гонці. Третім за фотофінішем у боротьбі французів став Кентен Фійон Майє.

      Україну в цій гонці представляли Артем Прима та Дмитро Підручний. Обидва непогано провівши стрільбу лежачи, повністю провалилися на стрільбі стоячи – 5 промахів у Прими та 4 у Підручного, що не дозволило їм поборотися за місце навіть у топ-20. У підсумку Прима – 26-й, а Підручний – 32-й.

      Цікаво, що у цій гонці Артем Прима виявився найкращим серед усіх спортсменів за швидкострільністю.

      1. Йоганнес Бьо (1+1+0+1) 31:33.7
      2. Антонен Гігонна (0+0+1+0) +34.8
      3. Кентен Фійон Майє (1+0+0+1) +40.6
      ...
      26. Артем Прима (0+0+3+2) +2:55.5
      32. Дмитро Підручний (1+1+3+1) +3:22.5

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      Теги: Новини біатлону Спорт Дмитро Підручний Артем Прима
      Джерело: 24 Канал
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