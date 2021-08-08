Президент України підкреслив, що Ройтбурд завжди залишиться в наших серцях, а його полотна будуть нашим культурним спадком.

Важливо Помер художник та директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд

Український лідер розповів, що митець власним прикладом довів, що музей можна зробити мистецьким простором, цікавим для широкої аудиторії. Для цього просто потрібно підходити до своєї справи з душею та не боятися експериментувати.

Не боявся експериментів Олександр Ройтбурд і у власній творчості. Його роботи сповнені любові, жаги до життя, часто – іронії та навіть самоіронії. Смерть художника – велика втрата для українського мистецтва,

– підкреслив Зеленський.

Він також висловив щирі співчуття рідним, близьким та всім прихильникам творчості Олександра Ройтбурда.

Що відомо про смерть Ройтбурда

Серце видатного художника перестало битися 8 серпня на 60-му році життя. Відомо, що художник помер через хворобу, з якою він боровся тривалий час.

В останньому своєму інтерв'ю діяч культури розповідав, що він погано спить і ходить. На фото було помітно, що він сильно схуд і змінився зовні.

На фото було помітно, що він сильно схуд і змінився зовні. У коментарі журналістам митець зізнається, що його самопочуття погіршилося, зокрема, і через війну з місцевою владою.

За неперевіреними даними ЗМІ, причиною смерті Олександра Ройтбурда могла стати онкологія. Близькі художника відмовилися про це говорити.