Його донька померла, тому що не мала паспорта РФ: приголомшлива історія кримського патріота

Сергій Зуб, кримський лікар-анестезіолог, не виїхав з Криму після його анексії Росією, адже не хотів покидати будинок, якому присвятив усе своє життя. Однак чоловік постійно висловлював свою підтримку Україні, за що поплатився кар'єрним ростом і затриманням. Найгіршим для Сергія стала смерть власної доньки, яку не хотіла забирати швидка через відсутність у неї російського паспорта.

Журналісти програми "Крим.Реалії" записали ексклюзивні історії жителів Криму з різними політичними позиціями і поглядами. Вони розпитали людей, які були за і проти референдуму 2014 року, які під час анексії підтримували Україну або ж за власним бажанням перейшли під російський прапор.

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Сергій – лікар-анестезіолог. Працює в пологовому будинку. Власний будинок, у якому живе, він пофарбував у кольори українського прапора вже за Росії.

Все моє життя у цьому домі. Все, що я заробляв, я вкладав у цей будинок. Душу… Тому одна з причин, чому я після окупації не поїхав, – це ось цей дім. А жовтий, синій… Подобаються кольори такі (усміхається – 24 канал),

– розповів Сергій.

На референдум не ходив, у серпні 2014 року святкував день державного прапора у центрі Сімферополя.

На велосипед сів, прив'язав палицю, до неї – прапор України. І на день прапора України в 2014 році я виїхав,

– показав Сергій.

Хтось доносить. Приїжджає кримська самооборона.

Почали мене заламувати. Потім під'їхав автобус, людей так 20, мене заламали, посадили в автобус. Тоді я вперше зрадів, коли мене везли в міліцію. Коли я почув – куди його веземо – на Футболістів! А в нас там на Футболістів (вулиця – 24 канал) – відділення міліції. Я так сильно зрадів, що не на лісосмугу везуть,

– згадує чоловік.

Сергія оштрафували за лайку у парку, ще й на роботі оголосили сувору догану.

"Я кажу: зачекайте, те, що я у свій вихідний день з прапором України святкував День прапора – це ж не означає, що я поганий лікар. На що він мені сказав: а є інша думка. Тобто – поганий ти лікар! Тебе треба звільнити", – переповів Сергій.



Сергій у День прапора

Аби не вилетіти з роботи, Сергій добровільно йде з посади завідувача відділення. Яке створив з нуля.

Я би не зміг зараз бути завідувачем відділення, тому що я би не зміг мовчати, я би не зміг виконувати накази керівництва. Я побуду лікарем. При цій владі,

– стверджує кримчанин.

Та зовсім не проблеми на роботі змушують сильного чоловіка плакати. "Просто починаєш переживати… (закриває рукою обличчя – 24 канал)", – сказав Сергій.



Сергій розчулився, адже почав розповідати про свою доньку

Дочка Христина загинула у 25 років. Померла, бо не мала російських документів.

Просто вона прихворіла. Ну боліла спина. Її швидка не забирала, тому що вона довго не отримувала паспорт російський. Звісно, в неї і не було ОМС (обов'язкового медичного страхування – 24 канал). В 7 годині була викликана швидка, в 9 її привезли в лікарню. І привезли із зупинкою серця. У неї був септичний шок. Я в своєму житті купу людей із септичним шоком врятував,

– розповів Сергій.

Її донька Аліса пам'ятає маму по світлинах.

"Вона на небі. А ти тут. У мене дві мами. Тобто вона ось так собі розклала", – кримчанка Тетяна Дуб пояснила, як Аліса сприймає смерть своєї мами.



Сергій та онука Аліса



Тетяна Дуб



Донька Сергія, яка померла, бо не мала російських документів

Українську опіку на онуку оформлювали півтора року. Сергій хотів би, щоб Україна спростила бюрократичні процедури для кримчан.

"Багато хто хоче продовжувати жити в українському правовому полі. Отримати паспорт на 16 років український. Отримати біометричний паспорт. Ну допоможіть. Є мобільний сервісний центр. Паспортний цей… Приїхали на кордон, люди підійшли. Нехай вони на місці оформлять всі документи і вирішать всі свої питання", – наголосив Сергій.

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Після п’яти років окупації, втративши найдорожче – дитину – він жадає лише одного.

Визволення. Попри все. Закрити очі – відкрити очі, прокинутися – і ти в Україні з українським прапором. І все повернулося так, як було. Хоча б. Але я розумію, що чудес в житті не буває. Мене лякає, що готується велика війна. Принаймні, Росія до неї готова. Вона вже готова. Народ підготовлений. "Расчєловєчіваніє" відбулось українців. Для народу ми фашисти хунта, яку треба знищувати як Гітлера,

– підсумував Сергій.

Відео: сюжет програми "Крим.Реалії" про Сергія Дуба

Повний випуск програми "Крим. Реалії" – читайте тут.

Ведучий програми – Дмитро Євчин.