Його цинічні переписки викрили журналісти: жителі Пуерто-Ріко змусили губернатора піти з посади

На фоні наймасовіших за останні два десятиліття протестів губернатор Пуерто-Ріко Рікардо Россель таки піде з посади. Нетолерантні переписки з образами, які викрили журналісти, розлютили жителів Карибського острова.

В Пуерто-Ріко люди радіють тріумфальному завершенню кількатижневих демонстрацій. Там губернатор Рікардо Россель таки подав у відставку.

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► Причини та привід

Рікардо Россель відомий причетністю до корупційних схем. Однак навіть не цей фактор змусив політика залишити своє місце. А електронне листування.

В середині липня місцеві журналісти-розслідувачі оприлюднили фрагменти чату губернатора з його помічником. Там Россель насміхався над фото з шанувальником, що страждає від ожиріння, вульгарно висловлювався у бік жінкок і поп-співака з нетрадиційною орієнтацією Ріки Мартіна.

► Хід подій

Того ж вечора десятки тисяч людей вийшли на вулиці, вимагаючи відставки губернатора.

Губернатор врешті визнав помилку, та пообіцяв не балотуватись на другий термін. Та йти з посади відмовився.

Пуерторіканці наділили мене великими повноваженнями, тож я не можу просто піти у відставку, але обіцяю змінитись,

– заявив він тоді.

Наступного дня на протест вийшло півмільйона пуерторіканців – це майже кожний восьмий житель острова. Та більше не обмежилися масштабним синхронним стукотом по блюдечках, а застосували коктейлі молотова. У відповідь від силовиків полетіли світлошумові гранати.



Вийшло півмільйона пуерторіканців



Протестувальники застосували коктейлі молотова

Згодом напруга спала, та чисельність протестів – ні. Засудив дії губернатора і президент США Дональд Трамп. Людей підтримали музиканти та інші зірки у соцмережах. І навіть ображений Рікі Мартін неодноразово особисто брав участь у протестах.

Він глумиться над ЛГБТ спільнотою, над жінками і над Пуерто Ріко загалом. Я злий і втомлений від усього цього. Наш регіон вже настраждався достатньо,

– сказав Рікі Мартін.

Рікі Мартін брав участь у протестах

► Результат

Демонстрації у Пуерто-Ріко вже визнали наймасштабнішими за останні десятиліття. Два тижні безперервних акцій не виснажили протестувальників, але таки переконали губернатора.

Через численні скарги на адресу мене та моєї сім'ї я прийняв таке рішення: анонсую, що подаю у відставку з посади губернатора... Відставка набуде чинності наступної п'ятниці, 2 серпня о 5 вечора,

– зазначив губернатор Пуерто-Ріко Рікардо Россель.



Рікардо Россель