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      Його цинічні переписки викрили журналісти: жителі Пуерто-Ріко змусили губернатора піти з посади

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      На фоні наймасовіших за останні два десятиліття протестів губернатор Пуерто-Ріко Рікардо Россель таки піде з посади. Нетолерантні переписки з образами, які викрили журналісти, розлютили жителів Карибського острова.

      В Пуерто-Ріко люди радіють тріумфальному завершенню кількатижневих демонстрацій. Там губернатор Рікардо Россель таки подав у відставку.

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      ► Причини та привід

      Рікардо Россель відомий причетністю до корупційних схем. Однак навіть не цей фактор змусив політика залишити своє місце. А електронне листування.

      В середині липня місцеві журналісти-розслідувачі оприлюднили фрагменти чату губернатора з його помічником. Там Россель насміхався над фото з шанувальником, що страждає від ожиріння, вульгарно висловлювався у бік жінкок і поп-співака з нетрадиційною орієнтацією Ріки Мартіна. 

      ► Хід подій

      Того ж вечора десятки тисяч людей вийшли на вулиці, вимагаючи відставки губернатора. 

      губернатор пуерто-ріко пішов у відставку

      губернатор пуерто-ріко пішов у відставку

      Губернатор врешті визнав помилку, та пообіцяв не балотуватись на другий термін. Та йти з посади відмовився.

      Пуерторіканці наділили мене великими повноваженнями, тож я не можу просто піти у відставку, але обіцяю змінитись,
      – заявив він тоді.  

      Наступного дня на протест вийшло півмільйона пуерторіканців – це майже кожний восьмий житель острова. Та більше не обмежилися масштабним синхронним стукотом по блюдечках, а застосували коктейлі молотова. У відповідь від силовиків полетіли світлошумові гранати.

      губернатор пуерто-ріко пішов у відставку
      Вийшло півмільйона пуерторіканців

      губернатор пуерто-ріко пішов у відставку
      Протестувальники застосували коктейлі молотова

      Згодом напруга спала, та чисельність протестів – ні. Засудив дії губернатора і президент США Дональд Трамп. Людей підтримали музиканти та інші зірки у соцмережах. І навіть ображений Рікі Мартін неодноразово особисто брав участь у протестах.

      Він глумиться над ЛГБТ спільнотою, над жінками і над Пуерто Ріко загалом. Я злий і втомлений від усього цього. Наш регіон вже настраждався достатньо,
      – сказав Рікі Мартін.

      Рікі Мартін брав участь у протестах

      ► Результат

      Демонстрації у Пуерто-Ріко вже визнали наймасштабнішими за останні десятиліття. Два тижні безперервних акцій не виснажили протестувальників, але таки переконали губернатора.

      Через численні скарги на адресу мене та моєї сім'ї я прийняв таке рішення: анонсую, що подаю у відставку з посади губернатора... Відставка набуде чинності наступної п'ятниці, 2 серпня о 5 вечора,
      – зазначив губернатор Пуерто-Ріко Рікардо Россель.

      губернатор пуерто-ріко пішов у відставку
      Рікардо Россель

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      Офіційно: Екіпаж затриманого в Україні танкера NEYMA відпустили
      25 липня
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      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини політики Новини США Журналісти Протести
      Джерело: 24 канал
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