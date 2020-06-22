Президент Володимир Зеленський 21 червня розкритикував Петра Порошенка. Глава держави стверджу, що той просто піариться перед виборами і використовує термін "політичні переслідування".

Так він відповів на питання журналіста канадського видання Globe and Mail. Той поцікавився в Зеленського, як він оцінює справи проти Порошенка в контексті відносин з українською діаспорою в Канаді.

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Що Зеленський нового сказав про Порошенка

Глава держави знову повторив, що українці вже дали свою оцінку Порошенку та його політиці під час президентських і парламентських виборів.

та його політиці під час президентських і парламентських виборів. На думку Зеленського, Порошенку хочеться побути в статусі жертви і розповідати про політичні переслідування з боку нинішньої влади. Все, нібито, через місцеві вибори восени цього року, де політсила п'ятого президента візьме участь.

і розповідати про політичні переслідування з боку нинішньої влади. Все, нібито, через місцеві вибори восени цього року, де політсила п'ятого президента візьме участь. На думку чинного глави держави, лідер "Євросолідарності" "підігріває ситуацію" за пів року до виборів .

. Зеленський переконує, що його особисто не цікавить ані сам Порошенко, ані його політичне переслідування. Він наголосив, що не зацікавлений в цьому.

Водночас президент сказав, що представники діаспори не повинні зараз підтримувати ту чи іншу партію. На його думку, це неправильно. Він закликав канадську діаспору "підтримувати всіх українців".

Йому хочеться бути жертвою. Більшість людей в Україні розуміють, що все це схоже на політичний театр,

– вважає президент Зеленський.

Зверніть увагу! Місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року. В цей день обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Незважаючи на пандемію коронавірусу, вибори вирішили не переносити. Їх поки не планують проводити лише на тимчасово окупованих територіях.

Що відомо про справи щодо Порошенка: головне

Зараз актуальною справою проти Петра Порошенка, через яку його можуть відправити у в'язницю є так звана "справа Семочка". Його звинувачують у певних зловживаннях. Мовляв, спеціально для Сергія Семочка і його призначення було створено посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Суд у справі проти Порошенка (яка стосується призначення Семочка) щодо обрання йому запобіжного заходу перенесли на 1 липня. Перша частина засідання відбулася 18 червня.

Які ще справи проти Порошенка розслідувало ДБР

Щодо нібито записів розмови з Байденом . Записи нібито розмови Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом раніше оприлюднив позафракційний народний депутат Андрій Деркач. Там мовиться про мільярд доларів в обмін на начебто звільнення генпрокурора Шокіна.

. Записи нібито розмови Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом раніше оприлюднив позафракційний народний депутат Андрій Деркач. Там мовиться про мільярд доларів в обмін на начебто звільнення генпрокурора Шокіна. Справа про перехід українських кораблів через Керченську протоку , що призвело до російської агресії проти України; введення військового стану в Україні задля можливої узурпації влади.

, що призвело до російської агресії проти України; введення військового стану в Україні задля можливої узурпації влади. Захоплення держвлади та підроблення офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції в парламенті.

та підроблення офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції в парламенті. Ймовірна втрата з ситуативної кімнати Адміністрації Президента матеріальних носіїв секретної інформації, що містять держтаємницю.

Незаконний перетин держкордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).

з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви). Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та подальше незаконне видворення його за межі України.

та подальше незаконне видворення його за межі України. Організація незаконного переправлення Миколи Чауса через держкордон до Молдови.

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Що відомо про справи щодо Порошенка / Інфографіка 24 каналу