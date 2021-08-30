Наразі стали відомі нові подробиці. Про них в авторській програмі "Між іншим" на 24 каналі з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським розповів футбольний оглядач, ведучий інтернет-проєкту "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк.

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За його словами, ДТП – дуже жахлива. Журналісти, за бажанням, можуть зібрати багато сенсаційної інформації.

В якому стані Лучано Лучі

Андрію розповів, в якому стані перебуває керівник Комітету українських арбітрів, італієць Лучано Лучі, якому 72 роки.

Так, він був не пристебнутий, це його проблеми. Але він сильно вдарився і потрапив у нейрохірургію, де йому, за моїми даними, зробили операцію,

– наголосив Андріюк.

Він відзначив, що постійно чує історії про затримання людей зі статусом та грошима у стані алкогольного сп'яніння. Після їхньої відмови складати тест, їх оформлюють за 130-ю статтею.

Найжахливішим, як вважає експерт, є те, що наступного дня протоколи та відео зникають з поліцейського відділку.

Лучі отримав травми середньої тяжкості

Як зауважив голова Спортивно-медичного комітету УАФ В'ячеслав Попов, наразі стан здоров'я Лучі – задовільний. Він перебуває в одній з київських лікарень.

"Отримані травми можна характеризувати як середньої тяжкості. Я зараз перебуваю разом із лікарями, що контролюють стан пана Лучі та його помічника", – відзначив Попов.

Що відомо про ДТП: коротко