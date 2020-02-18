Йому треба, то нехай їде на парад у Москву, – Арахамія про скандальну заяву Рабіновича

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія різко засудив заяву депутата Вадима Рабіновича. Мовиться про скандальну ініціативу нардепа ОПЗЖ відправити офіційну делегацію від України на парад до Москви, з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Про це очільник фракції "Слуга народу" розповів в ексклюзивному коментарі журналістам 24 каналу. За словами Арахамії, позиція фракції "Слуги народу" не суттєво відрізняється від його власної.

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Це просто насмішка над державою. Йому треба, то нехай сам і їде. Долучати до цього усю країну – ганебно,

– наголосив Арахамія.

Він також додав, що подібних розмов всередині фракції навіть не було.

Водночас, депутат "Слуги народу" Святослав Юраш впевнений, що Рабіновіч має право ініціювати подібні пропозиції. За його словами, за це Рабіновича судитимуть його ж виборці.

У час, коли Крим і Донбас окупує РФ, хіба це резонно? Я вважаю, що це категорично неприпустимо,

– наголосив нардеп.

Що відомо про скандальну пропозицію Рабіновича

Один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович хоче, аби Верховна Рада делегувала депутатів на парад у Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

На погоджувальній раді парламенту Вадим Рабінович заявив, що "батьки та діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів. Тому в день 75-річчя перемоги усі мають стояти поруч".

Рабінович пропонує відправити українську делегацію на парад до Москви: відео

Довідка. Минулого року на парад до Москви приїхали 30 представників різних країн, серед яких В'єтнам, Зімбабве, Сербія, Китай, Куба та інші. На цей парад відмовилися їхати навіть Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко.