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      Йому треба, то нехай їде на парад у Москву, – Арахамія про скандальну заяву Рабіновича

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      Давид Арахамія засудив ініціативу Вадима Рабіновича / Колаж 24 каналу

      Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія різко засудив заяву депутата Вадима Рабіновича. Мовиться про скандальну ініціативу нардепа ОПЗЖ відправити офіційну делегацію від України на парад до Москви, з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

      Про це очільник фракції "Слуга народу" розповів в ексклюзивному коментарі журналістам 24 каналу. За словами Арахамії, позиція фракції "Слуги народу" не суттєво відрізняється від його власної.

      До теми: Рабінович пропонує відправити українську делегацію на парад до Москви: відео

      Це просто насмішка над державою. Йому треба, то нехай сам і їде. Долучати до цього усю країну – ганебно,
      – наголосив Арахамія.

      Він також додав, що подібних розмов всередині фракції навіть не було.

      Водночас, депутат "Слуги народу" Святослав Юраш впевнений, що Рабіновіч має право ініціювати подібні пропозиції. За його словами, за це Рабіновича судитимуть його ж виборці.

      У час, коли Крим і Донбас окупує РФ, хіба це резонно? Я вважаю, що це категорично неприпустимо,
      – наголосив нардеп.

      Що відомо про скандальну пропозицію Рабіновича

      Один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович хоче, аби Верховна Рада делегувала депутатів на парад у Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

      На погоджувальній раді парламенту Вадим Рабінович заявив, що "батьки та діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів. Тому в день 75-річчя перемоги усі мають стояти поруч". 

      Рабінович пропонує відправити українську делегацію на парад до Москви: відео

      Довідка. Минулого року на парад до Москви приїхали 30 представників різних країн, серед яких В'єтнам, Зімбабве, Сербія, Китай, Куба та інші. На цей парад відмовилися їхати навіть Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко.

      Що відомо про Вадима Рабіновича: основне

      • Лідер "Опозиційної платформи – За життя", має відкриту проросійську позицію.
      • Категорично відмовляється спілкуватися українською мовою у Верховній Раді.
      • Згідно з дослідженням VoxUkraine, займає 1 місце серед політиків, які найчастіше маніпулюють або обманюють.
      • Постійно прогулює засідання Ради, а в листопаді 2019 року жодного разу не з'явився на голосування у парламент.
      • Офіційно нардеп не володіє жодною нерухомістю, натомість всі маєтки та елітна земля задекларовані на його дружину Ірину.
      • Є фігурантом низки антикорупційних розслідувань, де звинувачувався у порушенні вимог фінансового контролю та незаконному збагаченні.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Опозиційна платформа – За життя Вадим Рабінович Слуга народу Давид Арахамія День Перемоги Москва Новини Росії Новини політики
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