Після того, як ситуація набула розголосу викладача на час розслідування відсторонили від роботи. Також поліція почала перевіряти інформацію щодо неприпустимої поведінки професора. На 27 лютого запланована етична комісія, яка дасть оцінку діям Йосипа Лося, передає 24 Канал із посиланням на ""Еспресо.Захід".

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Лось прийде на засідання комісії

Викладач факультету журналістики Тарас Лильо в коментарі заявив, що розмовляв із Лосем, і той сказав, що готовий взяти участь у засіданні етичної комісії. Професор, буцімто, прийде, аби "висловити свою позицію та візію ситуації".

Сам Лильо уточнив, що не був свідком речей, які розповіли про його колегу студентки.

Нагадаємо, що Лось відреагував на звинувачення у домаганнях. Він назвав свідчення студенток "провокацією", "брехнею" і "наклепом", а їх самих "свинями". Професор апелював до свого віку. Мовляв, йому вже 87 років і він прадідусь.

До слова, першою про домагання з боку Лося розповіла журналістка Катерина Родак. Під її дописом у соцмережі десятки колишніх студенток поділилися подібним досвідом. За словами жінок, професор вульгарно жартував, запитував про особисті речі, торкався, обіймав та цілував студенток.