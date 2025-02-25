"Гладив руку, казав, що треба вагітніти": у ЛНУ розповіли про домагання професора Лося

Викладача кафедри зарубіжної преси факультету журналістики Львівського університету професора Йосипа Лося звинуватили у домаганнях. Той запрошував молодих дівчат на "приватні розмови", де чіплявся до них та дозволяв собі недоречні зауваження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис журналістки Катерини Родак у фейсбуці.

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Професора Йосипа Лося звинуватили у домаганнях

Катерина розповіла, що у 19-річному віці, коли вона навчалася на факультеті, Йосип Лось закрився зі нею в своєму кабінеті. Тоді вона мала скласти залік.

Ми були удвох, і я дуже довго слухала його лекцію про те, що я особлива, що мені потрібен особливий чоловік – арієць, українець, з хорошою генетикою. І що треба вагітніти. Що мені треба працювати лише там, де він скаже. Ніякої журналістики в інтернеті, тільки газета,

– пригадує журналістка.

Ба більше, Йосип Лось казав дівчині перестати спілкуватися з подругами більше не носити джинси з оголеними колінами – мовляв, це "збуджує і відволікає викладачів".

Як зазначає Катерина, тоді про зарубіжну пресу не було й мови. А у якийсь момент професор Йосип Лось просто взяв дівчину за руку і почав гладити, піднімаючи вверх рукав светру.

Професор Йосип Лось / фото з відкритих джерел

"Спитав, що я відчуваю? Я відповіла, що нічого. Але це була брехня – я відчувала огиду, але не змогла це сказати, бо на мене тиснув його професорський авторитет і відчуття, що це буде перебільшенням, якщо я якось різко відреагую", – зазначає журналістка.

Катерина Родак зазначає, що на факультеті журналістики переважна більшість знає, що цей професор домагається студенток. Однак зачасту це просто зводять до "хі-хі, ха-ха"

Ой поцьомав когось в губи, когось помацав, комусь сказав щось непристойне – ну він ж старий, така людинка з "привітом", не перебільшуй. І таке сприйняття його дій дозволяло професору продовжувати свою поведінку,

– акцентує Катерина.

У коментарях до допису колишні студентки підтримали Катерину та поділилися своїм досвідом: