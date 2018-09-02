2 вересня у російській Москві відбулася церемонія прощання з народним артистом СРСР і Росії Йосипом Кобзоном, який активно підтримував агресію Кремля в Україні. Цього ж дня артиста мають поховати на Востряковському кладовищі поблизу з могилою матері.

Захід проходить у Концертній залі імені Чайковського. Зокрема, на стіні будівлі розміщено великий траурний портрет співака, а усередині на сцені встановлено квіткову композицію у формі слова "Дідусю", виставлено медалі та ордени, вручені Кобзону за його життя, грає фортепіано та на екранах над сценою включили відео з кадрами з життя артиста.

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За інформацією російських ЗМІ, попрощатися з артистом прийшли тисячі людей, серед яких можна побачити як відомих політиків, так і публічних особистостей. Відомо, що зі співаком уже попрощалися президент РФ Володимир Путін, російський прем’єр Дмитро Медведєв, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, перша у світі жінка-космонавт Валентина Терешкова, хокеїст Владислав Третьяк, співак Прохор Шаляпін, колишній директор Московського драматичного театру під керівництвом Армена Джигарханяна Віталіна Цимбалюк-Романовська, спеціальний представник президента РФ з міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкой, співак Олександр Маршал, народний артист Росії Володимир Винокур.

Зазначається, що у зв’язку із таким напливом було перекрито рух на Тріумфальній площі, також до 15:00 можна буде зробити розворот над Маяковським тунелем. Крім того, з цієї ж причини саму церемонію було розпочато на 2 години раніше.

Безпеку у цьому районі забезпечують десятки співробітників поліції і Росгвардіі, а на прилеглих дорогах чергують "даїшники".

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До слова, похорон пройде у другій половині дня за єврейською традицією.

"На кладовищі, зокрема, буде виголошено молитву Кадиш на івриті, також ппролунають псалми. Буде багато рабинів, оскільки Кобзон був яскравим і видатним представником єврейської громади", – розповів головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт.

Церемонія прощання з Йосипом Кобзоном: відео

Нагадаємо, Йосип Кобзон помер 30 серпня на 81 році життя внаслідок прогресуючого онкологічного захворювання.