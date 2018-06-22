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YouTube обзавівся новими функціями, в тому числі і платними

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В YouTube з'явилися платні функції
В YouTube з'явилися платні функції / unsplash

Відеохостинг YouTube анонсував нові можливості, які допоможуть власникам каналів заробляти гроші на платформі. Компанія дозволить популярним авторам вводити платний контент.

Про це повідомляє компанія в своєму офіційному блозі.

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Компанія опублікувала в своєму блозі інформацію про те, що дозволить авторам каналів пропонувати "членство на каналі" (Channel Membership) – платну підписку в розмірі 4,99 доларів на місяць, яку користувачі можуть купити, аби мати доступ до унікального контенту. Раніше така функція теж була доступна, тільки в іншому форматі: якщо YouTube-канал мав достатню кількість переглядів і передплатників, його власник міг знайти спонсора.

Також YouTube почав співпрацювати з компанією Teespring, яка спеціалізується на торгівлі, аби дозволити власникам каналів продавати будь-які товари або послуги через платформу. У компанії повідомили, що ця можливість буде доступна тільки для користувачів на території США.

Крім цього, YouTube анонсував ще одну нову функцію для прямих ефірів під назвою "Прем'єри". Таким чином, стрімери можуть попередньо записувати відео, а потім завантажувати їх під час live-трансляції. А завдяки функції "Суперчат" глядачі можуть залишати платні коментарі.

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Теги: Техно Інтернет YouTube
Джерело: 24 Канал
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