YouTube звинуватили у шпигуванні за дітьми

Члени правозахисних організацій із США звернулись до Федеральної торгової комісії зі скаргою на відеохостинг YouTube. Компанію звинувачують у незаконному зборі інформації про осіб молодше 13 років.

Про це повідомляє CNN.

Правозахисники переконані, що таким чином YouTube порушує закон про конфіденційність дітей в інтернеті (children's Online Privacy Protection Act — COPPA): YouTube збирає конфіденційну інформацію про передплатників каналів, у тому числі про дітей, не отримуючи на це згоди їх батьків.

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Як сказано у скарзі, за кілька років були порушені права понад 23 мільйонів дітей. Крім того, від Комісії вимагають оштрафувати Google (YouTube є їхньою дочірньою компанією) щонайменше менше на 41 мільйонів доларів.

"Google отримує великі прибутки від збору та використання персональних даних про дітей на YouTube. Цей незаконний збір відбувається вже багато років і охоплює десятки мільйонів дітей в США", — йдеться у скарзі.